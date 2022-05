Denzel Curry ahora sí se fue con todo y se autoproclamó “el mejor rapero” que existe actualmente.

A lo largo de su carrera, el músico de 27 años de edad se ha hecho llenar de diferentes formas: Zel, Zeltron, Black Metal Terrorist… pero su reciente título ha sido el más ambicioso de todos. En una nueva entrevista con XXL para promocionar su disco Melt my eyez see your future, Denzel se sinceró sobre cómo se ve a sí mismo y sin titubear ni un poco, dijo ser el número uno del género.

“Solo cuídame”, dijo Denzel Curry cuando se le preguntó si le gustaría agregar algún comentario al concluir la conversación. “Estén atentos a cualquiera de los próximos proyectos que están a punto de salir. Estoy a punto de sacudir todo el juego. No me importa lo que alguien tenga que decir, hermano. Soy el mejor rapero vivo. A quemarropa, punto”, agregó.

El mensaje del rapero se dio durante la misma entrevista en la que discutió sobre el panorama cambiante del hip-hop y lo que esto ha significado para él. “Entonces todos querían ser trap. Todos querían estar tristes”, comentó Curry haciendo referencia a cómo era la escena en 2013.

Vía Facebook Denzel Curry

“Con el tiempo, he visto evolucionar todas esas cosas. La forma en que va el hip-hop en este momento, se siente como un híbrido. Pero debes recordar que el hip-hop siempre va a cambiar. Eso es algo de lo que incluso tuve que darme cuenta al hacerlo”, señaló el músico.

El mes pasado, Denzel Curry lanzó el álbum Melt my eyez see your future. Escúchalo ya en plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.

