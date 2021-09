En plena promoción de su nuevo filme Dune, el cineasta Denis Villeneuve dio su más sincera opinión sobre las películas de superhéroes de Marvel.

Durante una charla con el diario español El Mundo, Villeneuve comentó que sí existe la posibilidad de que los largometrajes de gran presupuesto puedan conversar su mérito artístico, poniendo como ejemplo las obras de Alfonso Cuarón y Christopher Nolan. Sin embargo, tratándose del MCU, el cineasta tiene un punto de vista totalmente diferente.

“Quizás el problema es qué hay demasiadas películas de Marvel que no son más que un ‘corta y pega’ de otras. Quizás este tipo de películas nos han convertido un poco en zombies… pero películas grandes y caras de gran valor, hay muchas hoy en día. No me siento capaz de ser pesimista en absoluto”, explicó Denis Villeneuve.

Profundizando en el tema, el director de cintas como Blade runner 2049 y Arrival se refirió a las películas de la época de oro de Hollywood como una muestra de que es posible crear cine comercial con una propuesta artística diferente e inclusive con un mensaje político de por medio. “¿Quién dijo que una película con un gran presupuesto no puede ser relevante artísticamente al mismo tiempo?”, agregó.

Cabe mencionar que ésta no es la primera vez que Denis Villeneuve dice algo así sobre las cintas de Marvel. En alguna otra ocasión, el director canadiense indicó que todas las piezas del MCU “están hechas con el mismo molde”. “Algunos cineastas pueden agregarle un poco de color, pero todos se emiten en la misma fábrica… No le quita nada a las películas, pero están formateadas”, comentó.

Recuerda que Dune llegará a cines y HBO Max el próximo 21 de octubre.

Foto de portada tomada del Facebook de Dune.