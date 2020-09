Demian Licht es una productora mexicana, y DJ, influenciada por el techno y la experimentación electrónica que migró a Berlín donde pudo dar vida a Die Kraft, su más reciente álbum y pieza audiovisual. El disco explora las texturas, y corrientes sonoras del underground, de la ciudad que presume de dar vida al Berghain.

Luego de pasar una estancia en México, recién acomodada de vuelta en su actual ciudad de residencia, tuve una videollamada con Demian Licht para desentrañar lo que hay detrás de esta construcción sonora, que además mama inspiración de la arquitectura, y que eventualmente, cuando los conciertos se reactiven, podremos ver en vivo von una instalación de la que al momento tenemos apenas un teaser.

Abrimos la charla platicando de los sonidos electrónicos, el techno tiene un gran enramado genealógico, y si bien nació en Detroit, Estados Unidos de la mano de la trilogía de productores Kevin Saunderson, Derrick May y Kevin Saunderson, hoy día hay una gran escuela del tecno berlinés, que es la escuela sonora que sigue Luz González Torres, mejor conocida como Demian Licht, por eso me interesa saber cómo nació su fascinación por este sonido en particular, a lo que responde que se fue clavando más en este sonido al comenzar a visitar la ciudad; al principio, mis orígenes eran más con el Big Beat, por ejemplo: Chemical Brothers, Groove Armada, este tipo de sonido más UK. Después estuve haciendo como cosas electro, pero ya después empecé a venir a venir a Berlín y empecé a conocer a artistas, la estética del sonido, la escena que más me atrapó. Fue ahí donde yo empecé a indagar para encontrar mi propio sonido.

Con una larga colección de sonidos, Demian Licht decidió que el 2020 sería el momento ideal para lanzar un álbum completo luego de su trilogía de EP’s Female Criminals, que gracias a estas piezas fue como realmente se fogueó conociendo los tejes y manejes de la industria musical. Ya que toda su música es editada bajo su propio sello discográfico, de esa manera lanzando un EP por año pudo adquirir la experiencia necesaria para poder fundamentar y sentar los cimientos para hacer un álbum sólido.

Finalmente hasta este momento encontré el sonido que me representa, porque yo estoy en la música electrónica desde adolescente, así que prácticamente me tarde la mitad de mi vida. Me costó 16 años encontrar mi propia estética, a manera de un movimiento orgánico, hasta yo sentirme segura.

-Demian Licht

La música electrónica es una de las pocas industrias que no saca mucho provecho del concepto de un álbum, salvo que se haga un disco conceptual, la mayoría de los discos son una colección de canciones inconexas, y es hacia donde dirijo la charla para conocer más de Die Kraft: representa para mi la conexión que tengo entre México y Alemania, siempre me gusta hacer música con un concepto, no me interesa hacer sólo música para el dancefloor, Die Kraft es una representación sónica del camino rojo, que es el camino shamánico en el que he tenido la experiencia de estar involucrada, yendo hacia el origen de mis raíces, alineándolo con esta tierra alemana que es muy fuerte también, a través de este concepto que llamo “la fuerza”.

Otro punto a tocar en mi agenda, es conocer qué se puede modificar de la industria de la música electrónica para fortalecer el ecosistema desde la visión del éxodo, y Damian Licht me explica que existe una gran brecha en el trato del talento local con el talento internacional, los promotores cumplen el mínimo capricho de un artista extranjero, pero son cuenta chelas con el talento local, muchas veces ni a un camerino se puede acceder, y es injusto esto. Seguimos luchando con un concepto malinchista, y es una de las principales razones por las que me fui de México, se cree que lo que viene de Estados Unidos o Europa es mejor, y no es así, a nivel talento México está a la altura, y no recibimos, lamentablemente, de los promotores el mismo valor o respeto, a la mejor no de todos, pero si pasa.

Hablando de malinchismo platicamos si ¿el dejar México para buscar una carrera fuera no es una extensión de esta practica? para lo que me explica: si me quedo en México no pasa nada, estuve tres años en un inter para ver si algo pasaba en mi carrera y nadie me bookeaba, casi no doy shows en México, en donde se me estaban abriendo las puertas fue aquí, así que fue una señal. De alguna forma también es traer México para acá, ahorita todos los proyectos que estoy haciendo es con gente de México, estoy haciendo el show de Die Kraft con Fragments and Forms que es de México, entonces si se me están abriendo estas puertas a mi quiero compartirlas.

Llegamos al momento de conocer más de el futuro show, que funciona a manera de instalación para presentar este álbum, así que Luz me explica: a nivel estético está influenciado por la arquitectura de Zaha Hadid, que es una de mis maestras ascendidas, ella murió un día después de mi cumpleaños hace 4 años, y hasta el año pasado tuve la oportunidad de visitar uno de sus edificios, la ROCA London Gallery, al que fui para sentir su energía, y pedirle permiso de lo que iba a hacer, y me contestaba a manera de señales, había una chica escritora que estaban entrevistando ahí, y parecía que me estaba hablando a mi, con las respuestas indicadas. Así que la estructura está inspirada en su trabajo, pero también estamos utilizando un nuevo recurso que es la luz, entonces a través de la luz integramos el concepto del camino rojo, con el script sónico de Die Kraft, lo que hay en el teaser es apenas una probadita de lo que va a ser todo el show.

Lamentablemente la pandemia nos mantiene aún a raya, sin vida nocturna, con pocas posibilidades de vivir una experiencia inmersiva de este tipo , así que habrá que esperar para poder ver esta puesta en escena aún, pero al menos tenemos la música de Die Kraft para disfrutar los pasajes sonoros introspectivos de esta transgresora productora mexicana.

