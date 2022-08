Luego de haber anunciado que se identificaba como persona no binaria, Demi Lovato ha revelado que volverá a utilizar sus pronombres femeninos.

Durante una reciente entrevista para el podcast Spout, la presentadora Tamara Dhia le pidió a Demi que le explicara cómo es que funciona el lenguaje inclusivo, ya que estaba al tanto de que ella se identificaba como persona no binaria y quería ser respetuosa. La cantante pop le dio una breve explicación, sin embargo, al final del discurso reveló que ha decidido regresar a sus pronombres originales, es decir, “she/her/ella”.

“Para mí, soy una persona muy fluida cuando se trata de mi género, mi sexualidad, mi música. Especialmente el año pasado, mi energía se equilibró en mi energía masculina y femenina. Cuando me enfrenté a la opción de entrar al baño y decía ‘mujeres’ y ‘hombres’, no sentí que hubiera un baño para mí”, comentó Demi Lovato.

“No me sentía necesariamente como una mujer. No me sentía como un hombre. Simplemente me sentía como un humano. Es por eso que they/them, era para mí. Sólo se trata de sentirte humano en tu esencia. Últimamente, me he sentido más femenina, así que lo he adoptado de nuevo”, agregó la intérprete.

Fue en mayo del año pasado cuando Demi Lovato le confesó al mundo que se identificaba como persona no binaria. Tras esto, en algunas ocasiones llegó a insinuar que nuevamente estaba utilizando pronombres femeninos, pero fue hasta estos días que lo confirmó públicamente.

