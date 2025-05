Delfina Campos: ” Vivo un momento luminoso, estoy más resuelta”.

Se trata de su segunda visita a México. La primera tuvo lugar en 2019, con motivo del Festival Marvin, cuando formó parte de su cartel presentándose en el Parque España. “Toda una experiencia”, cuenta ella misma, lo suficiente como para que desde entonces añorase con volver y así pasar más tiempo en tierras aztecas. Para su fortuna, el plan se concreta ahora mismo presentando Películas perdidas, su más reciente álbum, “un disco que se caracteriza por su lado cinematográfico así como por tributar al rock argentino desde la clave de quien soy”, prosigue Delfina Campos, cerrando que de hecho la mencionada obra “podría ser la banda sonora de una película, definitivamente”.

La sentencia previa no es gratuita. “Me gusta mucho el cine. Incluso pensé estudiar eso”, continúa la argentina. “Pero, a ver, no puedo decir que soy una conocedora del tema. Me encanta lo audiovisual; me dan curiosidad los universos de varios directores. Vaya, el nombre de este disco, Películas perdidas, obedece a que siempre me dijeron que mi música poseía una cualidad cinematográfica, pero también tiene que ver con que las canciones que componen la obra nacieron de notas de voz extraviadas en mi teléfono celular. Un día encontré esas ideas perdidas, las desarrollé y terminé grabándolas”. De tal forma, estamos ante nueve composiciones, cuatro con génesis telefónico sin fecha de registro; el resto de reciente cuño.

Sobre la que titula el álbum, Campos ahonda. “Tiene una estética muy synth wave, ochentosa, y habla de la paradoja de meterse en una relación, de enamorarse sabiendo que las cosas acabarán mal, entendiendo que seguir no es lo más recomendable, pero bueno, uno no elige de quién se enamora”. Hablando de relaciones complicadas y del abuso de las herramientas digitales, la compositora cuenta que sus redes sociales las atiende “más de lo que debería”, considerando que podría cuidar más su salud mental. “Hay momentos en que me intoxico y necesito el celular lejos, no dormir con él al lado, que no sea lo primero que vea al despertar. Si yo no hiciera música no tendría redes sociales; las conservo por mi proyecto, porque sin ellas no podría impulsar mi canciones, carezco de alternativa”.

Películas perdidas es un disco “más rockero respecto a lo que hice en el pasado. Es también más luminoso. Vengo de hacer Como bailan los demás, un álbum pandémico, de encierro, de soledad, con beats electrónicos, más oscuro. Pero al salir a tocar ese trabajo me di cuenta de que me faltaba rock, una cosa orgánica; ahora he tenido que adaptar esos viejos temas usando una batería acústica, por ejemplo”, prosigue la artista, sabiendo que este detalle marca la dinámica que hoy en día ella misma sostiene en directo. “Este nuevo trabajo lo hice desde el comienzo pensando cómo quería que sonara en vivo, con mayor potencia, con guitarras fuertes. Además, ya vivo un momento luminoso en mi vida, más abierto. De alguna forma Películas perdidas significa una experiencia opuesta a lo previo: estoy más resuelta”.

Con los oídos puestos en Charly García y Gustavo Cerati, Delfina recurrió a la ayuda de Cuino Scornik (autor de “El salmón” o “Estadio azteca”, interpretadas por Andrés Calamaro) e Hilda Lizarazu (“mi broche de oro conceptual, una artista genial”, refiere Campos) con tal de redondear un disco que, ya se contó, podría ser el soundtrack de un filme cuyo nombre cuesta trabajo idear. “¿Cómo se llamaría esta película? Es una buena pregunta. No lo sé, lo que sí es que sería una de las que los yanquis llaman coming of age story, con un personaje que atraviesa diferentes relaciones, experiencias de vida con las que madura. Cada canción sería una escena y el último track plantearía asuntos más existenciales, preguntas maduras. Pasaríamos de lo amoroso a pensar de dónde venimos y adónde vamos”.

Delfina Campos dice no estar segura de creer en los finales felices, aunque afirma que apuesta por “la aventura del ser humano, por su evolución permanente. Yo en eso creo: en la aventura que es la vida”. En este rol, acepta que ya tiene ideas para el futuro. “Me encantaría que mi siguiente disco fuera más folk, con menor presencia de sintes, con más elementos acústicos. Eso me divertiría: que la voz fuera central entre guitarra y piano. Me gustaría concretar un disco íntimo, aunque manteniendo mi esencia rockera”.

*Delfina Campos se presenta el 7 de mayo en Tonal (CDMX), el 8 de mayo en el Foro Indie Rocks! (CDMX) y el 9 de mayo en 1940 Café (Puebla).

