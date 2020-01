A mediados de este mes, Holy Fuck lanzó el increíble nuevo sencillo “Free Gloss”, con la participación del frontman de Pond, Nicholas Allbrook. Se trata de una canción diseñada para poder iluminar y poner algo de dicha y optimismo sobre la mesa. Al mismo tiempo busca mantener la energía estática e intensidad que ama la banda. Este tema se desprende su nuevo álbum Deleter disponible ya en plataformas digitales. El primer adelanto del quinto disco de los de Toronto fue “Luxe” (con Alexis Taylor). Holy Fuck describe su musica como a veces oscura, dura e implacable incluso.

La banda canadiense ha tocado bajo sus propias reglas durante los últimos 15 años. Un proyecto que fusiona el impulso del krautrock y la inefabilidad del deep house, con percusiones y con la efervescencia y sabor que lleva a los clubbers a estados profundos de frenesí. Para los integrantes de Holy Fuck, tenemos que recordarnos a nosotros mismos que hay música en los márgenes (del mainstream) que indudablemente falta y que es más importante que nunca.

Hablando de Deleter, es un larga duración con el característico sonido de Holy Fuck fluyendo en su propio ecosistema. A decir de los canadienses, como oyente, se tiene una elección; seguir con el consumo pasivo, o resistirse, involucrarse y pasarse a algo que valga más su tiempo. Brian Borcherdt, tecladista de Holy Fuck, nos platica más sobre la banda.

Entiendo que ustedes compran muchos instrumentos usados para hacer su música, cuéntame un poco sobre esto, ¿dónde se hacen de estos?

Una vez fuimos a una casa de empeño en Brighton, un lugar bastante grande, que tenía todas esas cosas raras y poco usadas. Ahí encontré un teclado que tenía algunos ritmos geniales. Un año después regresamos y salimos de la misma tienda con algunos teclados más. La tienda de discos al otro lado de la calle estaba tocando nuestro disco y la canción en la que usamos ese teclado original estaba sonando.

¿Cuáles son algunas bandas o discos que escuchan mientras están de gira?

Definitivamente varía. Nunca hemos estado realmente a la moda con lo que está sucediendo en este momento. Cuando tenemos la oportunidad, exploramos algunas tiendas de discos e intentaremos obtener algunas de esas cosas que están en nuestras listas de deseos, como álbumes que son realmente viejos.

¿Es tan poco el tiempo entre un show y otro de Holy Fuck?

Ya sabes, no hay mucho para estar al día sobre las cosas. Cuando volvamos a casa, nos encontraremos con algunos amigos, y nos preguntarán sobre todas estas bandas, y sinceramente, generalmente no sabemos nada sobre ellas.

¿Es complicado para ustedes mantenerse conectados con las noticias mundiales, la cultura pop y cualquier otra cosa mientras se encuentran de gira?

Me resulta difícil incluso mantenerme en contacto con familiares y amigos, pero sí lo hago. A veces, hay momentos en los que tienes la oportunidad, y es divertido ponerse al día con los correos electrónicos. Luego, hay otros momentos en los que sólo quieres ir a un parque y tomar el sol. Ya sabes, ver un poco de verde o algo así.

¿Estás contento con la experiencia de tener que vivir este estilo de vida en constante movimiento, yendo y viniendo de una ciudad a otra?

Tengo que mejorar en eso. Sentí que era bueno en eso por un tiempo porque me la pasaba de fiesta y todo. Pero empiezas a darte cuenta que esto no es sólo un viaje de vacaciones o algo divertido que hago durante el verano de tu vida. Estoy tratando de encontrar la manera de ser una persona normal. Como, tal vez aprenderé algunos idiomas en libros grabados o algo así. No lo sé.