Deimos es una banda de blackened death fundada en la CDMX en 2020. La idea original fue de Jaime Vázquez y Jorge Díaz, guitarrista y cantante respectivamente de la banda death Kause and Effect. Los acompañan Toro Neria y Renato Pineda, baterista y guitarrista de Rain in Blood respectivamente; y Eduardo Pimentel en el bajo. Todos ellos tocan en bandas de death metal, pero en este nuevo concepto se metieron además en terrenos blackers y el resultado, a juzgar por sus primeros sencillos, es bastante prometedor.

TXT:: Luis Jasso

La banda nació en tiempos de pandemia, lo cual ha significado que aún no debuta en vivo, pero aún así han procurado que no sea un proyecto de esos que nacen, crean una rola y luego desaparecen por meses o años. Deimos, (por cierto, existe otra banda llamada igual en Chiapas) es el nombre de una luna de Saturno y tiene un par de sencillos, el más reciente llamado “The dark seducer”, un tema con buenos riffs estilo blacker, crudos y repetitivos (no como crítica sino que es un aspecto estilístico del género), que tiene también ciertos elementos de melodía y un buen solo en la segunda parte de la canción. La voz gutural también es bastante destacable.

Como proyecto, Deimos emociona. Es distinto a las bandas origen de sus miembros porque es más crudo y menos elaborado, algo más al grano pero con suficientes vueltas de tuerca como para no caer en la trampa de la repetición sin chiste. La banda ha estado metida en el estudio para dar vida a un puñado de canciones que se espera pueda salir en un disco formal en el primer trimestre del año que viene. Es un proyecto en el cual se nota la experiencia de sus músicos, quienes dejan una sensación de madurez musical que se traduce en una brutalidad melódica muy apreciable.

Nunca ha sido secreto que México tiene muy buenos exponentes en el metal extremo, y Deimos no sólo no cumple con esa tradición sino que deja claro que el futuro es promisorio. Eso sí, no es black clavado ni death clavado; es una mezcla de ambos no apta para el true metal warrior que busca sólo uno u otro. Fuera de eso, ¡altamente recomendable!