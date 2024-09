Dehd: “Importa más la opinión de los fans, a los críticos les pagan por “‘hacer un trabajo’”

El trío de Chicago pisará por segunda ocasión un escenario capitalino el próximo 13 de septiembre (House of Vans, CDMX), su primer show en solitario después de triunfar en la más reciente edición del Corona Capital, donde se tocó a la par de The Breeders, hecho que no impidió que un buen número de asistentes atestiguara su acto. A la par, la banda presenta su quinto material en estudio, Poetry, una colección de canciones de la que Emily Kempf (bajo, voz), Jason Balla (guitarra, voz) y Eric McGrady (batería) se sienten sumamente orgullosos. “Hard to love“, “Dog days“, “Light on” o “Mood ring” han servido como parteaguas para dar a conocer el que ya es clasificado como su trabajo mejor logrado a lo largo de su carrera. Acá un encuentro con Emily (E) y Jason (J), dos terceras partes de Dehd.

Poetry posee un sonido fresco y cautivador. ¿Cuál es el secreto para lograrlo después de cinco discos?

E. Bueno, aún nos divierte mucho hacer esto, lo amamos. Creo que nuestro secreto de vida es que no hemos forzado las cosas. Si en algún punto deja de divertirnos, no tiene sentido seguir haciéndolo, es así de simple.

Pregunto porque más allá de la crítica especializada, sus fans afirman que este es su mejor trabajo, parecería que están entrando en una nueva era en la que se les percibe mucho más sueltos y creativos, ¿consideran esto acertado?

J. Creo que es correcto. Cualquier persona que haga discos piensa que el más reciente es el mejor de todos. Aunque poniéndolo desde la perspectiva de los fans hay un enfoque más real e interesante, pues a ellos les interesa genuinamente nuestra música y su opinión es la que cuenta.

E. La opinión de los fans es más importante que la de los críticos. A los segundos les pagan por “hacer un trabajo” y es probable que le den poca importancia a la música; pero a los fans realmente les importa lo que tenemos que decir. Por otro lado, siempre he pensado que lo mejor de nuestra carrera está por venir.

Respecto a procesos y dinámicas, el disco se siente un poco más inclinado hacia el lado de Jason ¿cómo fue trabajar en esa dirección?

E. Para mí, este es más un disco de Jason, él está mucho más presente en el canto, la composición y la escritura. No es del todo suyo, pero de alguna manera lideró, dio un paso adelante. Yo me hice a un lado y lo dejé fluir porque quiero que la gente nos perciba como co-cantantes y a veces no sucede, pero creo que este álbum es el que nos ayudará a conseguirlo. Es solo es mi opinión, no sé si sea verdad, se siente así.

J. Esta es la primera vez que no produzco todo por mi cuenta, así que tal vez yo haya sido el problema (ríen). Lo que más me gustó fue que encontré mejoras en mi manera de escribir. Esto se dio de forma natural, decidí que tenía que mandar todo al carajo y trabajar más en mi poesía.

Dejando de lado gran parte de tus labores en la producción, Jason, contaste con el apoyo de Ziyad Asrar.

J. Tenerlo de forma externa, fungiendo de algún modo como réferi invitado, ayudó a regular y gestionar mejor nuestras emociones e ideas. Es muy talentoso. Lo que aprecio más sobre él es que nos ayudó a invertir en nosotros mismos y a darnos cuenta de que podemos cumplir nuestros sueños y metas. Se preocupó por ello y fue bastante reconfortante. Hay diferentes tipos de personas: están quienes cobran y se aparecen ocasionalmente solo para “supervisar el trabajo”; hay otras como Ziyad, que se vuelven aliadas reales, una extensión de lo que hacemos. Pasábamos hasta 14 horas al día en el estudio, eso rebasa las expectativas de cualquiera, es invaluable.

¿Qué rol representan los elementos de la música pop en su obra y en sus vidas? ¿Tratan de privilegiar sus canciones con coros, letras y líneas de voz memorables?

E. Aunque Eric es más discreto, compartimos el mismo tipo de energía para escribir canciones pop. Creo que mucha gente tiene conocimiento de cómo hacer una canción de ese tipo, pero en nuestro caso lo logramos de forma honesta, es decir, no tenemos reparo en mostrar nuestras grietas, lo podrido. Adentro, la música pop también cuenta con ropa sucia y cosas reales. Aunque sí, puedo escribir una canción pop sin contenido, sé cómo hacerlo. En definitiva crear música es una habilidad, y ambos somos escritores que convierten todo en canciones.

J. Es el encuentro de dos mundos. La música pop consiste en comunicar ideas de forma clara y concisa, debe ser fácil y divertida de escuchar y también capaz de decir algo mucho más profundo. Eso es lo realmente complicado.

Las portadas de sus discos, incluido Poetry, parecen estar fuertemente asociadas a distintas formas de arte conceptual minimalista. ¿Por qué es importante para ustedes mantener intacta esa parte en la que, además, procuran no mostrar fotos suyas?

E. ¡Creo que entendiste muy bien los conceptos! Somos música y arte, tratamos de salir de la ecuación tanto como se puede. Nos gusta lo que hacemos, cómo nos vemos, y sabemos que somos encantadores y amistosos, pero siempre tratamos de que el arte, la música y las palabras no pasen desapercibidos. Nunca ponemos nuestras caras, y, de hecho, la gente tiende a no saber quién de nosotros está cantando, todo debido a nuestros respectivos registros. Animamos de forma natural a aceptar el arte en su forma más pura. Dehd es una entidad con energía propia, un caso único.

J. Dehd es una vía de expresión del lado artístico y filosófico que refleja nuestra energía y de algún modo revela otros puntos de nuestras personalidades. Hay muchos aspectos infantiles y minimalistas mezclados con genialidad que al final dejamos ser, pues no nos importa mucho.

*También te puede interesar: Glass Beams: Psicodelia que funde a Oriente y occidente en un todo