Chino Moreno fue invitado por Toro y Moi a hacer un remix de la canción “Hit Me Where It Hurts” de la cantante Caroline Pochaleck, la artista recién compartió una serie de remixes de su ultimo disco Pang de donde sale sobresale este tema en particular.

Comparado con el original, el remix de Toro y Moi es mucho más inquietante y siniestro en las sensaciones que transmite. Los múltiples versos de Chino Moreno se contrastan con sintetizadores simplificados y un coro deformado de Caroline Polachek.

La cantante también ha compartido distintos remixes de Pang hechos por George Clanton, Oklou y umru como parte del lanzamiento. El año pasado se lanzó un remix de “So Hot You’re Hurting My Feelings” de A.G. Cook.

A principios de este año, Caroline Polachek también compartió un cortometraje para acompañar una versión extendida de su canción “The Gate”. Estos lanzamientos fueron tomados del nuevo LP de remixes Standing At The Gate: Remix Collection, que llegará el 16 de abril del próximo año en un formato de vinilo con el remix de A.G. Cook de “So Hot You’re Hurting My Feelings”.

Escucha el remix que Robert Smith hizo de “Teenager” de Deftones

Este próximo disco incluye versiones de “New Normal” y “Parachute” tomadas de su álbum debut Pang, así como una versión de The Corrs “Breathless”. El álbum de remixes se imprimirá en un vinilo gris limitado de 12 ”.

Fotos Instagram: deftones / toroymoi / carolineplz