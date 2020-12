El pasado mes de septiembre Declan McKenna dio un especial show en línea para celebrar el lanzamiento de su álbum. Y la buena noticia es que ya puedes verlo cuando quieras.

Declan, junto con su banda, se presentó en el Lafayette de Londres el 4 de septiembre de este año con el fin de presentar por primera vez en vivo su segundo material discográfico, Zeros. El show originalmente fue transmitido en línea y ahora, como un regalo navideño, el cantante lo publicó en su cuenta de YouTube.

“Feliz Navidad a todos, gracias por todo su apoyo durante este 2020”, escribió Declan McKenna en la descripción del video. Este es el concierto completo y tiene una duración de casi una hora.

A lo largo de este show, el joven cantante estuvo interpretando todas las canciones que conforman su más reciente producción, entre las que se encuentra “Be an Astronaut”, “Daniel, You’re Still a Child” y “Rapture”. Así como también interpretó éxitos antiguos como “Brazil” y “Make Me Your Queen”.

Igual no dejes de estar al pendiente de las redes sociales de McKenna que este es sólo una de las varias sorpresas que el cantante tiene preparadas para este fin de año. Todo con el fin de darle las gracias a todos sus seguidores.

Te dejamos a continuación el ZEROS: Live From London de Declan McKenna. Y no olvides que su álbum Zeros se encuentra disponible en cualquiera de las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook del cantante.