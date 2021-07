Luego de que el año pasado Declan McKenna arrasó con su disco Zeros, el cantante está de regreso para dar inicio a una nueva etapa con “My house”.

“Estoy acostumbrado a sentirme aislado de la gente que quiero ver, así ha sido una gran parte de mi vida desde que me convertí en un adolescente haciendo giras, etc. Con ‘My house’ me sumergí en este sueño de huir y volver a conectarme”, explicó Declan sobre el tema.

Y agregó: “Me estaba divirtiendo durante una soleada mañana de primavera aprovechando al máximo lo que pronto no sería tan reparador y tranquilo. Pero es una canción alegre y para mí es sólo eso: recordar de una buena forma lo que es estar perdido en tus pensamientos, como volver a ser un niño.”

Según comentó el joven músico, el nuevo sencillo refleja lo mucho que ha crecido personal y musicalmente gracias a que se ha acercado a sus seres queridos. Además de ser la lección de aprendizaje que le dejó el mudarse varias veces de casa e incluso ayudar a sus papás a abandonar el hogar en el que creció.

“My house” viene con un tranquilo y orgánico sonido indie-rock que logra encapsular a la perfección el sentimiento de intimidad del que Declan McKenna habla en la letra. El track ya se encuentra en todas las plataformas digitales.

Durante agosto y septiembre de 2021 Declan planea realizar un extenso tour por Reino Unido en promoción de Zeros. Toda la información la puedes consultar en el website del cantante.

Foto de portada tomada del Instagram del cantante.