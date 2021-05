Coleccionismo, pasión, fidelidad. Esas son algunas características que se encuentran en la mayoría de los metaleros del mundo; por eso es común ver colecciones y ediciones como la que Decapitated prepara. Porque el metal es un estilo de vida que tiene una banda sonora sin edad; habrá excepciones, pero en la mayoría de los casos sólo al estar dentro de su vorágine se entiende la pasión que esta música genera.

TXT:: Luis Jasso

Los polacos Decapitated, parte de la realeza cuando se trata de death metal técnico, hace tiempo subieron a sus redes sociales algunas imágenes de casetes sin mayor descripción. Hoy sabemos lo que hay detrás. El próximo 4 de julio se lanzarán sus primeros demos en una colección especial que se llamará The first damned, editada por Nuclear Blast, aunque sin haber pasado por ningún proceso de remezcla o remasterización. La postal sonora de cuatro jóvenes músicos con una llama ardiente dentro y un futuro prometedor.

Al respecto, Vogg comentó lo siguiente: “Estos demos pueden ser una manera de conocer sobre la banda o de refrescar la memoria. Se trata de material grabado en nuestro ADN. Me sorprende mucho ver que pudimos grabar esas cintas a una edad tan temprana y me emociona que, de la mano de un equipo de profesionales, ofrezcamos hoy algo tan especial a los fans de hueso colorado. The first damned será único; cuenta con una maravillosa presentación y biografía”.

El guitarrista concreta: “Si no fuera por Sauron (primer vocalista), que fue quien tuvo la idea de armar una banda; mi hermano Vitek, que era el baterista con 12 años de edad; y Martin, que fue quien nos llevó al estudio; hoy no existiría esta banda llamada Decapitated. Sólo éramos un puñado de chamacos inspirados por el thrash y el death metal. Ésta será la primera vez que el demo sea editado en vinil, pero no nos olvidamos de los casets, otra manera de mantener vivo el recuerdo. Tomamos el sonido directo de los DAT originales, así que se trata del sonido real y orgánico de la música, tal cual la grabamos en esos tiempos”.