Death Valley Girls está de vuelta para darnos un nuevo adelanto de su próximo material discográfico Under The Spell Of Joy con el sencillo titulado “Hold My Hand”.

La banda originaria de Los Ángeles nos presenta más de un poderoso garage rock como sólo ellas lo hacen. Y su lanzamiento lo acompañaron con un videoclip hecho por 61 artistas que todas las edades, quienes interpretaron los lyrics a través de pinturas y animaciones en un filme de 16 mm.

Acerca de éste proyecto, Andi y Kate explicaron:

Queríamos encontrar una forma de mantener a los artistas y cineastas conectados durante la cuarentena, así que mandamos kits de filmes y pinturas a gente de los Estados Unidos y Canadá junto con la letra de “Hold My Hand”. (…) Creemos que la realización de películas debería de ser accesible para todo aquel que quiera hacer y esperamos que esto inspire a la gente a hacer arte sin importar nada.

Mientras que sobre el significado de la canción, la vocalista de Death Valley Girls explicó que habla sobre lo complicadas que pueden ser las relaciones. Algo que ella siempre había visto como un acuerdo con la otra persona, pero que se ha dado cuenta de que es todo lo contrario:

¡Cualquier relación que tengas es una oportunidad para llegar a un acuerdo contigo mismo! Es una oportunidad para empezar a ser más compasivo y volverse más fuerte y más poderoso en la persona que quieres ser y estás destinada a ser. Con suerte la otra persona te ayudará en el camino y crecerá contigo, si no, paz y el que sigue por favor.

“Hold My Hand” formará parte del nuevo álbum de Death Valley Girls, Under The Spell Of Joy, el cual se espera llegue el próximo 2 de octubre a través de Suicide Squeeze. Pre-ordénalo aquí.

Créditos foto de portada: Abby Banks/ vía Facebook Death Valley Girls.