La banda de garage rock de Los Ángeles, Death Valley Girls, ha anunciado un nuevo álbum tiulado ‘Under The Spell Of Joy‘.

Este nuevo material representa el seguimiento de su disco de 2018 llamado ‘Darkness Rains’.

En ‘Darkness Rains’, la banda hizo una parodia sobre Flat-Earther y de Iggy Pop comiendo hamburguesas al estilo de Andy Warhol.

Ahora, se espera que Death Valley Girls no presente imágenes como las anteriores, pero a cambio pretenden ofrecer una mezcla de rock ‘n’ roll hipnótico y estridente.

En el primer sencillo de este nuevo disco se puede dar una probada de lo que nos esperará en ‘Under The Spell Of Joy‘.

Escucha este tema a continuación:

Bonnie Bloomgarden, integrante de la banda, ofreció declaraciones sobre el nuevo álbum:

‘Under The Spell Of Joy’ es un disco de gospel espacial. Creemos que servimos como canales para lo que creemos que son guías. A medida que aprendemos de qué tratan las canciones, nos damos cuenta de que están destinadas a ser cantadas como cantos, himnos o hechizos. La mayorías de las canciones fueron grabadas con 12 voces, ¡incluido un coro de niños! Estamos aprendiendo que las palabras con intención y energía tienen tanto poder, especialmente cuando se dicen o cantan en grupo. ‘The Universe’ es una canción para cantar, un espacio para estar, un tiempo para pensar, recordar y sentir verdaderamente que no solo estamos todos conectados, sino que también estamos siendo guiados.

De acuerdo con una publicación hecha en su página de Facebook, se espera que Death Valley Girls estrene el disco completo en octubre de este año.

Foto de Portada Tomada del Facebook de la banda