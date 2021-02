Death From Above 1979 (DFA), la poderosa alianza musical conformada por Sebastien Grainger y Jesse F. Keeler, hace su triunfal regreso con el sencillo “One + One“.

El estilo inconfundible de DFA se hace presente en “One + One“, la primera muestra de música nueva desde Outrage! Is Now, su lanzamiento de 2017. “’One + One‘ es una canción de amor”, dice Grainger:

“Es la secuela kármica de Romantic Rights. Mi esposa, Eva quedó embarazada poco después de que comenzamos a trabajar en ella y, después de escuchar una de las primeras versiones, dijo: ‘ojalá esta canción fuera más bailable’. Así que regresé al estudio y volví a trabajar en la batería. A medida que el disco iba tomando forma, cada vez que volvía del estudio a casa, el bebé empezaba a bailar en el vientre de eva. Incluso antes de que entrara a la habitación, la fiesta comenzaba. Uno más uno son tres, ¡eso es mágico!”

El video, un collage de fotogramas y momentos dispares inspirados en la fotografía del artista David Hockney, fue filmado en Marmora, Ontario y dirigido por Michon, quien también dirigió el documental de la banda, Life After Death From Above 1979 ( 2014).

“Desde que empezamos a tocar, la gente subía al escenario y después decía: ‘no puedo creer que sean solo ustedes dos'”, explica Grainger. “el video de ‘One + One‘ es la forma en que Eva muestra que nuestra banda es más grande que la suma de sus partes. Es Death From Above 1979 en multitudes”. Además de lanzar este primer sencillo, la banda anunció su cuarto LP, Is 4 Lovers que se estrenará el 26 de marzo. El nuevo álbum, que Grainger y Keeler escribieron, produjeron, masterizaron y grabaron enteramente ellos mismos, captura la creación de un sonido totalmente nuevo y una reinvención del formato que crearon hace más de 20 años.

LISTA DE CANCIONES DE IS 4 LOVERS:

“MODERN GUY” “ONE + ONE” “FREE ANIMAL” “N.Y.C. POWER ELITE PART I” “N.Y.C. POWER ELITE PART II” “TOTALLY WIPED OUT” “GLASS HOMES” “LOVE LETTER” “MEAN STREETS” “NO WAR”

Crédito foto de portada: Cortesía