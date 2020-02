Si algo es seguro, es que ahorrar este año va a estar muy difícil. La agenda de conciertos en México ha ido incrementando con el paso de los días. Y esta vez, los que anunciaron que vendrán a presentarnos su increíble show en la Ciudad de México son los estadounidenses Death Cab For Cutie.

La banda anunció a través de sus redes sociales que después del increíble concierto que tuvieron en el Festival Corona Capital 2018, han decidido volver a la capital pero esta vez en solitario. La cita es el próximo 19 de mayo en el Teatro Metropólitan, ubicado en el centro de la CDMX.

El día 18 de febrero se realizará una preventa especial para fans, lo único que necesitas es inscribirte desde su sitio oficial en donde recibirás un código para comprar tus tickets. De igual forma, se contará con la preventa Citibanamex, que será el miércoles 19 de febrero. Y finalmente, la venta general comenzará a partir del día 21.

Los boletos los podrás conseguir a través de la página de Ticketmaster o en las taquillas del recinto. Y contarán con diferentes precios: Preferente A $1880, Preferente B $1480, Preferente BB y Balcón C $980, Balcón D $720 y Balcón e $560 (más cargo por servicio).

Esta noticia le devuelve la tranquilidad a más de un chilango. Porque previamente la agrupación ya había sido confirmada como parte del lineup de la próxima edición del Festival Corona Capital en su versión Guadalajara. Así que si se quieren ahorrar la ida hasta allá, esta es su oportunidad.

Death Cab For Cutie se encuentra promocionando The Blue EP. El cual está conformado sólo por cinco canciones, incluyendo Kids in ’99. Canción en tributo a tres niños que murieron en la explosión de la Compañía Olympic Pipeline en Washington.

Escucha a continuación The Blue EP.