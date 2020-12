Death Cab for Cutie: su frontman, Ben Gibbard, ha sido el rey de los covers desde que empezó la cuarentena haciendo sus propias versiones a canciones de Radiohead, The Beatles, Minor Threat e incluso al difunto Adam Schlesinger de Fountains of Wayne. Ahora, la banda se toma en serio esta parte y lanzará un EP de covers.

Este nuevo EP se llama The Georgia EP y veremos a la banda de rock independiente versionar canciones de cinco artistas del estado de Georgia: R.E.M. (“Fall on Me”), Neutral Milk Hotel (“The King of Carrot Flowers Pt. 1”) y TLC (“Waterfalls”), así como Cat Power (“Metal Heart”) y Vic Chesnutt (“Flirted with You All My Life”).

En una declaración sobre el nuevo EP, Gibbard dijo: “Creamos este e.p. exclusivo de canciones de algunos de nuestros artistas favoritos de Georgia para nuestra amiga Stacey Abrams y toda la gente trabajadora de Fair Fight Action. Creemos firmemente en el trabajo que Fair Fight ha hecho para asegurar elecciones libres y justas en Georgia y nos sentimos honrados de ayudarlos durante la campaña de 2020 ”.

El proyecto de cinco canciones beneficiará a Fair Fight Action, la organización fundada por Stacey Abrams que combate la supresión de votantes. DCFC apoyó recientemente a Fair Fight cuando contribuyeron a la compilación benéfica Good Music to Avert the Collapse of American Democracy en septiembre.

Ben Gibbard comparte rarezas de Death Cab For Cutie en su nuevo livestream

El EP de Georgia saldrá este viernes 4 de diciembre, de forma exclusiva en Bandcamp. Al igual que con Good Music, estará disponible para descargar durante solo 24 horas.

Foto tomada de Instagram