¿Te acuerdas que ayer te contamos que Ben Gibbard de Death Cab For Cutie estaría transmitiendo en vivo unas mini sesiones para ayudar a pasar mejor la cuarentena? Pues si no viste la de ayer te perdiste de verlo tocar Fake Plastic Trees de Radiohead.

Así es, el músico tocó un setlist bastante bien nutrido de 10 canciones entre las que figura el cover. Afortunadamente, podemos ver la sesión todavía en Youtube.

Dura casi 50 minutos pero puedes adelantarla al minuto 33:55 para escuchar inmediatamente esta canción (no seas así y ve la sesión completa). Acá te la dejamos:

Además de escucharlo tocar, el músico habla por ratos a cámara para contar un poco de su vida actual con el público, como el reciente viaje que hizo con su esposa donde juntos escucharon su música favorita, entre ella esta canción de la banda liderada por Thom Yorke.

Las sesiones no tienen un tiempo definido, por lo que no sabemos si siempre tendrán esta duración pero mantente pendiente de su Facebook y Youtube donde pone recordatorios para que no te los pierdas, y – ¿por qué no? – quizás dejarle alguna petición.

El set estuvo compuesto por las siguientes canciones:

We Will Become Silhouettes A Lack of Color Title Track Northern Lights Crooked Teeth Cath… Grapevine Fires Fake Plastic Trees California Zephyr The District Sleeps Alone Tonight

Death Cab For Cutie tiene planeado visitar México en el mes de mayo para presentarse en el Festival Corona Capital Guadalajara y con en el Teatro Metropólitan en la Ciudad de México. Si aún no te decides a verlos, aprovecha estas sesiones, tal vez encuentres una nueva banda favorita.