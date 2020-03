Desde la semana pasada que se declaró pandemia de Coronavirus y comenzó la cuarentena en todo el mundo, Ben Gibbard ha estado haciendo un livestream diario a través de su cuenta de YouTube. En cada sesión ha hecho un cover, entre ellos uno a New Order y a Radiohead. Sin embargo, en su show de este domingo el músico se dedicó completamente a coverear a grandes artistas.

Todos los covers que realizó fueron peticiones que tuvo por parte de los fans que han estado al pendiente de cada show que el cantante ha presentado desde su estudio. Isolation de John Lennon fue la encargada de abrir este increíble concierto acústico. “No es Imagine. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que esa canción ya sufrió demasiado la semana pasada”, bromeó respecto a la versión que Gal Gadot y sus famosos amigos compartieron.

Después continuó con un cover de Silver Lining, canción originalmente de su compañera de The Postal Service, Jenny Lewis. Otros de los temas que se escuchan en voz de Gibbard son If Not For You de Bob Dylan, Hysteria de Def Leppard, Motion Sickness de Phoebe Bridgers y finaliza al ritmo de Do You Realize? de The Flaming Lips.

A lo largo del livestream, el frontman de Death Cab For Cutie estuvo conversando con sus fans de temas como qué conciertos ha visto durante esta cuarentena y lo que estudió en la universidad. Además de que estuvo invitando al público a donar a countrydoctor.org, una comunidad clínica local de Seattle.

Recuerda que todos los demás live-streams que ha hecho Ben Gibbard aún los puedes encontrar en su canal de YouTube.

Setlist covers:

John Lennon – Isolation

Jenny Lewis – Silver Lining

Big Star – Thirteen

Elliot Smith – Waltz #2

Phoebe Bridgers – Motion Sickness

Bob Dylan – If Not For You

The Shins – New Slang

Def Leppard – Hysteria

The Night The Skeletons Came to Life – show I Think You Should Leave de Tim Robinson

The Flaming Lips – “Do You Realize?’

Foto de portada vía Facebook Ben Gibbard.