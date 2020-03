Ya vimos a Ben Gibbard de Death Cab For Cutie tocando covers de Radiohead, New Order y The Decemberists durante la primera semana de sus sesiones acústicas transmitidas en vivo. Ahora nos trae otras sorpresas.

El líder de Death Cab For Cutie está de verdad comprometido con la causa de hacer de sus livestreams una oportunidad de hacer comunidad entre la banda y los fans, por eso en su más reciente transmisión tocó algunos temas antiguos de la banda, específicamente de entre 1997 y 2001. Este show especial coincide con el vigésimo aniversario del álbum We Have The Facts And We Voting Yes (2000).

Este fue el setlist:

Champagne From A Paper Cup Debate Exposes Doubt Scientist Studies Wait (The Secret Stars Cover) Company Calls Epilogue Cleveland (¡All-Time Quarterback! Song) (This Is) The Dream Of Evan And Chan (Dntel Cover) Blacking Out The Friction Line Of Best Fit I Was A Kaleidoscope No Joy In Mudville The Face That Launched 1000 Shits (The Revolutionary Hydra Song)

Mira todo el set a continuación:

Sigue las transmisiones de Ben Gibabrd a través de la página de Facebook de Death Cab For Cutie y su canal de YouTube.