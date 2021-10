Bendita reactivación económica que por fin alcanzó al sector entretenimiento en vivo. Debido a la pandemia ya son cerca de 18 meses sin conciertos, pero eso ha cambiado en fechas recientes y comienzan a anunciarse algunos eventos que apuntan a ser inyecciones de vitalidad en el dañadísimo circuito subterráneo. Tal es el caso del pequeño festival Death By Savage, a llevarse a cabo el 11 de diciembre en el legendario, y poco a poco renaciente Circo Volador.

TXT:: Luis Jasso

Dadas las dos bandas que encabezan el cartel es de presumirse que el festival tenga su origen en las mentes de los tico-canadienses Savage Existence, quienes realizarán una gira mexicana en ese mes; aunque eso aplica sólo como anécdota, porque lo importante es que presentarán su propuesta en nuestro país y trajeron de cabeza de cartel nada menos que a Monstrosity, una de las bandas pioneras del sonido florida del death metal y cuna de personajes como George “Corpsegrinder” Fischer (Cannibal Corpse), Mark Van Erp (retirado, ex Cynic, ex Malevolent Creation) y Jon Rubin (ex Malevolent Creation).

Si bien del cuarteto fundador sólo queda en la banda el baterista Lee Harrison, Monstrosity no ha perdió ni un ápice de relevancia, brutalidad y capacidad para hacer death metal a la vieja usanza. Pero eso no es todo, porque los floridianos sólo tocarán en esa fecha (completan el cartel Death Armonic 666, DMH y Uchrony, todos mexicanos), pero Savage Existence, además el 9 de diciembre en Guadalajara acompañados por Strike Master y Acekool (nueva banda de Gallero, ex-vocal de Thell Barrio); el 10 de diciembre en Aguascalientes, con Thell Barrio y DMH y finalmente el 12 de diciembre en San Luis Potosí al lado de Strike Master y Acekool.

En general, la gira promete grandes noches de brutalidad sonora pues Strike Master (thrash) y Thel Barrio (deathcore) tienen una trayectoria internacional que los ha establecido como referentes de la escena mexicana surgida con el nuevo milenio. Así, la gira y el festival tienen un poco de todo: banda legendaria en Monstrosity, banda internacional que comienza a pisar fuerte en Savage Existence, bandas leyenda de nuestra escena (Strike y Thell Barrio) y propuestas más jóvenes que buscan hacerse de un nombre. Son todos los ingredientes que hacen falta para animarse a salir del encierro y sacudir el cráneo para que se acostumbre de nuevo al efecto “metal en vivo”.