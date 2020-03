A finales del año pasado, Flaming Lips y Deap Valley anunciaron su unió para un nuevo y grandioso grupo llamado Deap Lips. Y como parte de esta nueva etapa que comienzan juntos, decidieron hacer su propia versión de la canción The Pusher.

El tema fue escrito por el músico Hoyt Axton, creador también de canciones como Joy The World de Three Dog Night y Greenback Dollar del trío Kingston. Sin embargo, los que le dieron voz a The Pusher fue el grupo Steppenwolf en el año de 1968.

La canción habla principalmente del peligro de cruzar la delgada línea entre usar una droga recreativa y comenzar a consumir cosas mucho más fuertes. A finales de los 60 e inicios de los 70, The Pusher se convirtió en todo un éxito e himno para muchos, esto debido a que formó parte del soundtrack de la película Easy Rider.

Años después también fue interpretada por Nina Simone, Blind Melon, entre otros. Hasta que el día de hoy, Deap Lips supo como sacarla de entre los escombros y adaptarla perfectamente a un sonido más moderno, sin hacer que el tema pierda su esencia. Además de que la acompañaron de un video que encaja totalmente con los lyrics y este nuevo hipnótico ritmo.

The Pusher es el tercer sencillo que este súper grupo, integrado por Wayne Coyne, Steven Drozd y las chicas de Deap Valley, nos presenta. Previamente ya habían estrenado Hope Hell High y Home Thru Hell, todas incluidas en su disco debut Deap Lips. El que a partir de hoy ya puedes escuchar completo en todas las plataformas de streaming.

Te dejamos a continuación el video para The Pusher de Deap Lips:

Y acá la versión original de Steppenwolf: