Hace apenas unos meses, Flaming Lips y Deap Vally anunciaron su unión, convirtiéndose en Deap Lips. Y la combinación de estos dos increíbles grupos es brutal, prueba de ello es la canción Home Thru Hell, el segundo sencillo de su próximo álbum homónimo.

Los Flaming Lips son conocidos por realizar colaboraciones con diferentes artistas. Anteriormente ya habían trabajado con Miley Cyrus, Neon Indian y Stardeath and White Dwarfs. Pero esta vez, Wayne Coyne y Steven Drozd se unieron al duo originario de Los Ángeles, Deap Vally, embarcándose en una nueva odisea psicodélica.

Junto con el anuncio oficial de la creación del nuevo grupo, compartieron también el primer sencillo Hope Hell High. El que, junto con Home Thru Hell, formaran parte de su disco debut Deap Lips.

El álbum homónimo será estrenado el próximo 13 de marzo a través de Cooking Vinyl. Y ya puedes pre-ordenarlo dando click aquí.

Deap Lips es el regreso del duo Deap Vally, quienes no lanzaban música desde que en 2016 compartieron su disco Femejism.

Mientras que los Flaming Lips el año pasado estuvieron celebrando los 20 años de su clásico de 1999 The Soft Bulletin, con un álbum en vivo con orquesta y una edición limitada del disco. Además de que también presentaron su quinceavo álbum de estudio, King’s Mouth.

Te dejamos aquí el tracklist de Deap Lips:

01. Home Thru Hell

02. One Thousand Sisters With Aluminum Foil Calculators

03. Shit Talkin

04. Hope Hell High

05. Motherfuckers Got to Go

06. Love Is a Mind Control

07. Wandering Witches

08. The Pusher

09. Not a Natural Man

10. There Is Know Right There Is Know Wrong

