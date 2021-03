El premiado cantautor Dean Lewis está de vuelta con el estreno de “Falling Up” como un primer adelanto de su próximo álbum de estudio.

En un momento en el que el aislamiento se volvió parte de nuestro día a día, Lewis llegó con la canción perfecta, para la que el músico se conectó con sus sentimientos de frustración y ansiedad, dando como resultado un tema con el que seguro más de uno se sentirá identificado.

Hablando de “Falling Up”, en un comunicado Dean Lewis comentó: “Siempre pensé que sería feliz cuando terminara la escuela o cuando aprobara un examen, obtuviera un trabajo o una promoción o si me fuera de viaje y luego pensaba: ‘oh, ahora tengo un contrato discográfico, ¿y si tengo una gran canción?’.”

“Luego, tuve una gran canción, y estuve de gira durante tres años y cuando me detuve, me di cuenta de que todo se me había pasado y en realidad estaba menos presente y más ansioso y estresado que nunca”, continuó. “Miré hacia atrás en mi vida y en todos estos puntos a lo largo del camino y me di cuenta de que nunca me había sentido mejor, siempre había estado pensando en lo que seguía, siempre moviéndome…”

“Estas letras son acerca de estar en línea y enfocarse en la única cosa negativa en un mar de cosas buenas. Sientes toda la negatividad y afecta tu video y yo lo asumí, y me encontré sintiéndome cada vez más ansioso y aislado. Realmente lucho contra eso”, agregó.

“Falling Up” es el primer vistazo al sucesor de A Place We Knew, el exitoso álbum con el que Dean Lewis debutó en 2019. El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y te dejamos a continuación el video oficial.

Créditos foto de portada: Darren Craig / Cortesía.