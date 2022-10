El éxito de TikTok en medio de un mundo pandémico tuvo sus pros y contras. Entre la lista de cosas buenas sin duda está Dayglow -cuyo nombre real es Sloan Struble-, que si bien ya llevaba rato haciendo música, fue gracias a dicha plataforma que su canción “Can I call you tonight?” llegó a los oídos de muchos, recibiendo por fin el mérito que se merece. “No tenía idea que esto sucedería. Yo sólo estaba haciendo música por diversión. Ha sido una locura y de hecho, aún estoy tratando de digerir cómo se han dado las cosas”, dice el músico de 23 años de edad, en entrevista para Marvin.

Sloan ha demostrado ser un artista serio, con pasión por la música y, principalmente, ganas de disfrutar y divertirse. En sus años formativos, supo de inmediato qué era “lo que no le gustaba” y naturalmente dio con su talento musical: “Sabía que las matemáticas no eran lo mío y que tampoco era un chico deportista. Todo se dio de forma muy natural, para nada forzado. Muchas veces, conforme vas creciendo, puedes hacer lo que todos a tu alrededor están haciendo y confundir eso con lo que realmente te apasiona. Pero nadie cercano a mí se dedicaba a la música, así que eso prueba que me apasiona, porque nadie me dijo que lo hiciera”.

El oriundo de Texas inició su carrera bajo el seudónimo Kindred, utilizando únicamente lo que tenía a la mano en su cuarto, al puro estilo DIY (Do it yourself). Aunque con el paso del tiempo las puertas se le han abierto a diestra y siniestra, contando ya con una disquera que lo respalda y un presupuesto más grande, Dayglow ha preferido mantener el mismo proceso creativo, por lo que para sus discos Fuzzybrain, Harmony house y el reciente People in motion, él ha sido el único involucrado tanto en la instrumentación como en la producción. “Lo único diferente es que tengo más instrumentos y tecnología, pero en realidad todo lo sigo haciendo yo sólo desde mi casa. Soy el único que toca mi música”, explica.

En el caso de su nuevo álbum People in motion, Sloan Struble se aventó la misión de explorar con más teclados y sintetizadores para llevar su sonido a otro nivel. Por supuesto, sin abandonar este concepto que parece recién salido de la década de los 80’s, que tanto lo ha caracterizado. Según revela, esta temática en realidad no fue planeada, nunca fue su intención que Dayglow tuviera esta “vibra vintage, tipo Stranger things”. Sin embargo, su amor por la música ochentera, principalmente el pop, lo llevó a replicar este estilo sin siquiera darse cuenta. Entre sus más grandes influencias se encuentra Paul Simon, James Taylor, Talking Heads y en general, la cultura “clubber”.

En contraste a esto, escribir canciones con las que la gente se pueda identificar sí es un objetivo que el estadounidense tiene en mente cada vez que comienza a trabajar en un nuevo proyecto. “Usualmente pienso en cuál es la historia que quiero contar y cómo quiero que se sienta la persona que la escucha. Con People in motion quería hacer un disco dance, que fuera muy bueno para la vida. Ésa era mi meta. Así que pensé en muchas cosas que giran alrededor de este sentimiento, como lo es el baile. Creo que en este momento tengo más seguridad en mí mismo, como artista y como persona. Me entiendo mejor. Y siento que todo eso se ve reflejado en este material. Crearlo fue como encontrarme”, comenta.

Al final, el tercer elepé de Dayglow es una alegre bienvenida a un mundo con el que todavía no estaba familiarizado: “Hice este material cuando regresé a casa, luego de estar de tour y hacer un montón de shows, algo que no había podido experimentar antes. Es decir, seguía creando música pero no daba conciertos, ni siquiera sabía cómo eran mis fans. Así que tocar en vivo y salir de gira realmente inspiró este álbum; fue lo que le dio un sonido todavía más divertido y grande”.

Recuerda que People in motion ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.