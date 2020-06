El año pasado Dayglow llegó como un proyecto fresco dándole un nuevo aire al rock con influencias de Phoenix, Vampire Weekend, y más. Su disco debut, titulado Fuzzybrain es una joya, y con el reciente lanzamiento del video de su sencillo “RUN THE WORLD!!!” pude entablar una charla con Sloan Strubble, la cabeza del proyecto y quien grabó toda la música.

El año pasado Sloan sorprendió al mundo con este maravillosos disco que él hizo aún desde su cuarto en casa de sus papás en un condado a las afueras de Dallas en Texas, y para cuando el disco vio la luz, él ya se había mudado como es la tradición de su país, para estudiar la universidad en Austin. Mientras todo explotaba y tomaba vida su primera gira se enfrentó en una encrucijada, seguir estudiando o dedicarle su vida a su carrera músical.

Así que en un diner en medio de Texas, se encontró con su papá y él fue quien le sugirió que dejara la escuela y siguiera su sueño, así el 2019 terminó para Dayglow como un gran año su primera gira por Estados Unidos y una proyección que indicaba que para 2020 saldría de gira por todo el mundo a compartir su música en los principales festivales del planeta.

En medio de la pandemia pudo regresar unos días a la casa de sus papás, donde se encontró con un amigo de toda la vida, y de ahí salió la idea de hacer un nuevo video en los días de encierro, y creativamente la mamá de Sloan dirigió “Run The World!!!”.

Después de algunas bromas y presentarnos, entramos al tema de la música, y me interesa saber cómo un joven de apenas 21 años prefirió acercarse al sonido del rock de hace 15 años en vez de a las tendencias que están conquistan al mundo como el R&B y el Trap, muy honestamente me comparte: siempre ha sido el raro, que no escucha ni conoce lo que el común de la gente, es ajeno a los charts, y a veces llego a escuchar cosas que están ahí pero no me doy cuenta, simplemente lo sé porque todo mundo conoce esas canciones.

Pero más bien para dar vida a Dayglow, el proyecto nació más cercano a Phoenix, MGMT, y bandas que fueron populares al menos hace 10 años, y la intención del proyecto siempre ha sido hacer música con reminiscencia de esos tiempos y esas bandas.

Ahora pasando a la parte y el reto de hacer todo un disco por su cuenta, Sloan me comenta que siempre ha sido muy autosuficiente, así que simplemente comenzó a trabajar, compuso las canciones y él tocó y grabó todo en su computadora con Garageband, básicamente porque pudia y le gusta hacer las cosas por sí solo.

Profundizamos en sus canciones, platicamos del disco, y me hace hincapie en que a él le encanta el concepto de un disco completo, más allá de los sencillos, por eso se esforzó en hacer un disco que tuviera un hilo conductor, y básicamente sus canciones hablan de lo que vive un joven de 20 años descubriendo el amor y el desamor, pero también de los cambios que se experimentan en la vida, el mudarte a otra ciudad para ir a la universidad, el dejar de vivir con tus papás y las expectativas que uno tiene cuando estás en un periodo en el que todo en tu vida cambia.

Hacemos una pausa, y lo hago reflexionar sobre ¿qué es lo que más le ha preguntado la prensa hasta el momento sobre su trabajo? se toma su tiempo para pensar, pero la pregunta más común es ¿cómo se mantiene optimista en estos tiempos tan difíciles? o al menos el optimismo en su música es lo más común, y después de bromear, me comenta agradezco que sea esto en lo que se fija la gente, porque al final si es parte de mi música, y el optimismo está ahí en todas las canciones.

Dejamos atrás el disco y la charla se torna en tanto a el vivir de gira, y como a veces puede ser abrumador el estar tanto tiempo lejos de casa, pero las impresiones del show de cada noche le dan energía a uno para seguir, y sus impresiones después de sus primera gira son que salir de tour es impresionante, en un principio me ponía muy nervioso el estar viajando tanto, pero amo estar sobre un escenario, amo el hacer un show en vivo, y aunque soy muy introvertido, y prefiero darme el tiempo para tratar y hablar con solo una persona a la vez, fue muy duro el enfrentarme después de cada show el ver a tantas personas y acercarme con mis seguidores y hablar con ellos, y ha sido maravilloso, pero fue una locura para mi.

Fuera de la gira, puedes ver en internet cifras, están los reportes que te dicen que tantos miles de personas escucharon esa canción o vieron el video, pero es un número que no dimensionas realmente, entonces enfrentarse de repente por primera vez con tanta gente es una locura.

Ahora le pido que me cuente cómo es un show de Dayglow para los que no hemos tenido oportunidad de estar en uno; antes que nada el show es divertido, me encanta hacer que la gente se la pase bien, odio ir a un concierto y que la gente esté cruzada de brazos, así que hago todo lo posible para romper el hielo, y que disfruten la música, y siempre busco hacer que la gente comience a hablar entre ellos, porque pues ahí enfrente de mí hay mucha gente, y me gusta romper la barrera de que tienes a un extraño a lado, más bien hay que divertirse e interactuar.

Con la llegada de la pandemia por el nuevo coronavirus, los planes de Dayglow se vieron afectados, él esperaba estar viajando por el mundo, tocando y conociendo muchos lugares, pero no le pesa, porque sabe que quizá el siguiente año pueda recuperar este tiempo y esos planes. Mientras da gracias para tener más tiempo para escribir más canciones y poder reflexionar en su día a día.

Pero bueno, el covid-19 le dejó algo positivo y pudo tener el tiempo para él mismo a lado de su mamá de hacer el nuevo video, y me platica que con tanto tiempo libre solo quería hacer un video random porque estaba aburrido, así que hacer un video tonto podía ser divertido, no había muchos planes y simplemente se dejaron ir sin mayor intención, creando este personaje porque él ya tenía ese traje plateado.

Ahora después de dejar la Universidad de Texas en Austin, todos sus amigos ahí siguen yendo a clases, y no ha cambiado mucho su entorno, y extraña el estar en clases, hacer amigos, la relación de hacer grupos de estudio y compartir con gente preparándose para un examen o haciendo una tarea, pero no lo cambia por la experiencia de vivir como un artista de tiempo completo.

Preparando la entrevista leí que una de sus canciones estaba inspirada en una frase del show de Eric André, comenzamos a platicar de sus hobbies, y obvio la televisión es uno de ellos, por eso si en algún momento Sloan de Dayglow pudiera tener una aparición en un show de televisión le encantaría que fuera en Hora de aventura, que es uno de sus programas favoritos. Adicionalmente me platica que le gusta ver cosas bizarras en la tele, por eso disfruta tanto de Eric André, pero también ve Regular Show, Portlandia, Nathan for You.

Si no los has hecho date Fuzzybrain, porque es un disco excepcional, y ahora ya sabes, ponte al tiro que pronto vendrá música nueva de Dayglow, y en una de esas lo vemos muy pronto en México, obvi luego de que pase la pandemia.