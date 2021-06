David Lynch mantiene entre su filmografía unas de las series y películas más extrañas y surreales dentro del mundo del séptimo arte, entre todas estas producciones Mulholland drive ocupa un puesto alto pero el actor Justin Theroux cree que ni siquiera David entendió la película.

Justin Theroux tuvo un papel protagónico en esta cinta dando vida al director Adam Kesher que en cierto punto de la cinta descubre que su esposa lo engaña. Aunque dentro de este filme ocurre una cantidad enorme de situaciones y escenarios el arco de Justin es de las situaciones menos complejas en la historia creada por Lynch.

Durante una entrevista con el sitio Indiwire Theroux comentó que incluso el mismo David Lynch no tenía ni la menor idea sobre algunas de las escenas de la película; ya que las complejas y misteriosas líneas argumentales y tramas usadas en el filme eran bastante difíciles de explicar.

“Es un caso totalmente atípico porque no responde a sus preguntas”, dijo Theroux sobre Lynch. “En los primeros dos días de Mulholland drive, por supuesto lo acribillaba con un millón de preguntas como, ‘Bueno, ¿por qué estoy allí? ¿Quién es el vaquero? ¿Que está pasando? ¿En qué realidad estamos?”

Theroux dijo: “Empecé a hacerle preguntas … Cuando terminé una pregunta, él decía,” Sabes, no lo sé, amigo. Pero averigüémoslo. No estaba siendo lindo, descarado o evasivo; realmente no lo sabía.”Él dice, ‘No lo sé’. Es como si estuvieras en una escalera mecánica hacia una nube con él, nunca sabes dónde sale la escalera mecánica”, finalizó.

Crédito foto de portada: Universal pictures