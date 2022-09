David Lee Roth ha compartido una versión en vivo nunca antes escuchada de “Panama”, clásico de Van Halen.

De forma totalmente inesperada, el músico liberó este tema a través de su canal de YouTube, únicamente con el mensaje de “¡Roth vive!”. Esta nueva versión se mantiene bastante fiel a la original de Van Halen, con algunas improvisaciones vocales nuevas de David Lee Roth y un tono de guitarra claramente al estilo de Eddie Van Halen.

Siguiendo con la presencia enigmática que David Lee Roth ha tenido en los últimos tiempos, no hubo información extra sobre cuándo y dónde fue grabada esta nueva versión de “Panama”, o qué músicos lo acompañan. De cualquier forma, es una maravilla encontrarnos con este tipo de viejos tesoros.

Previo a este lanzamiento, el artista compartió “Nothing could have stopped us back then anyway”, con letras que hacen referencia a los días de gloria de Van Halen. Esa pista fue grabada en 2007 con el guitarrista John 5 y, según se reveló, fue para un álbum archivado.

