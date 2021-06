El legendario frontman de Van Halen, David Lee Roth, finalmente ha liberado en plataformas de streaming su nueva canción de country-rock titulada “Giddy-up”.

La canción originalmente fue lanzada para acompañar su novela gráfica interactiva The roth project, la cual debutó en línea el pasado mes de noviembre. En ésta se incorporan visuales con música y narración, todo hecho por el músico.

A través de los 17 capítulos de la novela, David Lee Roth narra una historia en la que se combinan temas del western clásico con temas de ciencia ficción, imaginando un futuro en el que la inteligencia artificial ha ganado la capacidad de imitar el comportamiento humano.

The roth project contiene música original interpretada por David Lee Roth y escrita por el guitarrista de Rob Zombie, John 5. “Giddy-up” es el segundo track que se libera de su banda sonora y según reveló el cantante, los demás se irán liberando periódicamente.

“Mi intención es lanzar el resto de las canciones al estilo de Drake, sencillo por sencillo. Eso permite en un mayor enfoque en las pistas individuales; la mayoría se pierde en el aleatorio cuando lanzas un disco”, dijo el músico en una entrevista con Variety.

Previo a “Giddy-up”, Roth liberó “Somewhere over the rainbow bar and grill”, canción que acompañó con un artwork dedicado a su ex compañero de banda, Eddie Van Halen, quien murió en octubre del año pasado.

Foto de portada tomada del Instagram del artista.