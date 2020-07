El ex miembro de Pink Floy, David Gilmour, estrenó su nuevo sencillo ‘Yes, I Have Ghosts’ luego de cinco años de no lanzar música nueva.

El guitarrista reveló este tema el mes pasado en el audiolibro de A Theatre for Dreamers, una nueva novela de su esposa y colaboradora de años, Polly Samson. ‘Yes, I Have Ghosts’ fue un exclusivo de la novela, hasta hoy que fue lanzada como canción independiente.

En un comunicado, David Gilmour explicó lo siguiente:

La escritura vívida y poética de Polly, junto con su voz de narración muy natural, unieron fuerzas para producir la versión de audio de A Theatre for Dreamers y hacer una experiencia fantástica y satisfactoria. El formato del audiolibro tiene mucho potencial sin explotar, y me sorprende que más músicos no hayan colaborado creativamente con autores, narradores y productores de audiolibros de esta manera antes. Los dos mundos parecen vincularse a la perfección, y la música realmente puede ayudar a dar vida a los audiolibros de formas nuevas e inesperadas.

Puedes escuchar ‘Yes, I Have Ghosts’ a continuación:

Este material es parte del más reciente proyecto de Gilmour desde que comenzó la cuarentena. Anteriormente, interpretó varias canciones en versión íntima, incluidas sus interpretaciones de clásicos de Leonard Cohen y Syd Barrett.

En ‘Yes, I Have Ghosts’, podemos disfrutar de la voz del ex Pink Floyd junto con la voz de su pequeña hija Romany, además de una guitarra acústica, un arpa y un violín.

Foto de Portada Tomada del Facebook de David Gilmour