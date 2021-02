David Fincher es de los cineastas más venerados de esta generación, consagrando varios de sus filmes como de los mejores en la historia del cine. Ahora, el director será el encargado de llevar a la pantalla la historia francesa The Killer.

The Killer es un comic francés que se compone por 12 tomos que recogen partes de la historia de un asesino a sueldo que comienza a experimentar una crisis existencial; siendo abrumado por las tantas y variadas construcciones morales en un mundo que carece de una ética clara.

Nuevamente esta película será producida y publicada en el servicio de Netflix, ya que después del gran recibimiento que tuvo Mank en su plataforma y ver que la química con David Fincher fue esplendida la productora no dejara ir tan fácil al director.

No se ha especificado que dirección le dará el cineasta a esta nueva adaptación, pero los rumores empiezan a decir que será algo muy similar a lo que hizo con Seven en su momento. Incluso, el guionista de aquella escalofriante cinta tendrá una nueva participación en The Killer.

Otro acierto es tener a Michael Fassbender como el protagonista de este filme; una gran combinación que será interesante de ver en la pantalla chica. Lo triste, es que por la agenda tan apretada de todos en este momento la película podría llegar hasta mediados del 2022.

Crédito foto de portada: Hipersónica