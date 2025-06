David Byrne vuelve en plena forma con “Everybody laughs”

Who is the sky? Significa el retorno en forma de álbum de David Byrne, quien desde 2018 (American utopia) mantenía silencio en dicho orden. El disco, previsto para hallarse en las calles en septiembre gracias a Matador Records, fue producido por Kid Harpoon (Harry Styles, Miley Cyrus), con los arreglos de los doce tracks contenidos por parte de Ghost Train Orchestra.

St. Vincent, Hayley Williams (Paramore) y Tom Skinner (The Smile) también forman parte de los invitados a darle vida a Who is the sky?, cuyo primer sencillo, “Everybody laughs“, cuenta con un video dirigido por Gabriel Barcia-Colombo que renglones adelante te dejamos. Se sabe, además, que 13 músicos, cantantes y bailarines saldrán de gira con Byrne para defender esta obra en directo, lo mismo en Estados Unidos que en Europa. En este rol, el músico expone su sentir respecto al acto creativo colectivo:

“A mi edad, al menos en mi caso, aparece una actitud de me importa un carajo lo que la gente piense. Puedo salir de mi zona de confort sabiendo que más o menos ya sé quién soy y qué es lo que hago. Dicho esto, ahora cada nuevo conjunto de canciones, incluso cada canción, es una nueva aventura. He descubierto que no todas las colaboraciones funcionan, pero cuando sí, es porque logro transmitir claramente lo que intento hacer. Y si se capta, entonces estamos juntos en este viaje hacia lo desconocido”.

Byrne prosigue, ahora profundizando respecto al ímpetu que sostiene Who is the sky?: “Todo el mundo vive, muere, ríe, llora, duerme y se queda mirando el techo. Todos están mirando los zapatos de todos los demás; usarlos no todos hacen, pero yo sí. Intenté cantar sobre estas cosas que podrían verse como negativas, pero equilibrándolas con un sentimiento edificante gracias al ritmo y la melodía. La música puede hacer eso: sostener opuestos al mismo tiempo”.

Ríe, aquí está “Everybodys laughs“:

