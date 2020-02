El pasado 16 de febrero el espectáculo musical de David Byrne, American Utopia, terminó su temporada en Broadway, pero este no es el fin de la puesta en escena, volverá en septiembre próximo.

Con gran éxito comercial y con la crítica, y de 121 funciones (17 semanas) en el Teatro Hudson, American Utopia terminó sus primeras fechas en Broadway, sin embargo, Byrne está listo para más, a través de un comunicado de prensa dijo “se ha vuelto obvio para nosotros en la banda, en el staff, en el equipo de producción que la audiencia, ¿me atrevo a decir necesita?, ver este show”.

Ellos no están listos para verlo desaparecer y nosotros nos sentimos de la misma manera, amamos hacer este show. Por eso nos emociona anunciar que volveremos en septiembre.

La segunda temporada de American Utopia se realizará del 18 de septiembre de 2020 al 17 de enero de 2021. Fechas durante las que también se estrenará su versión cinematográfica con la dirección y producción de Spike Lee. También cabe destacar que este 2020 Lee será el presidente del jurado en el festival de Cannes, por lo que podemos esperar grandes cosas de este largometraje.

American Utopia está basado en el álbum de David Byrne del mismo nombre, editado en 2018. La puesta en escena comenzó a realizarse en octubre pasado, presentando 11 de las canciones del álbum, además de otras canciones del músico como solista y algunas más de Talking Heads, como un espectáculo que combina música, baile y narrativa, donde busca hacer conciencia social y hace crítica a la sociedad productiva y de consumo. Las entradas para la nueva temporada de American utopia ya están a la venta online.

Este mes, David Byrne y presentará American Utopia en Saturday Night Live, esta será la primera vez que el show se lleva a la televisión, sin embargo, no es la primera en la que Byrne presenta el álbum acompañado de una coreografía bien montada. Recordemos la vez que presentó Every’s Coming to My House en The Late Show with Stephen Colbert:

¿Ya estás pensando en visitar Manhattan en otoño? Nosotros sí.