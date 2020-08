El músico y actor escocés, David Byrne, estrena el día de hoy un programa de radio mensual titulado ‘Here Comes Everybody‘.

El estreno oficial correrá a través de Sonos Sound System Station en su aplicación, pero a partir del día 2 de agosto, estará disponible en línea en Mixcloud.

Los episodios que vendrán después serán lanzados cada primero de mes.

Sobre este nuevo programa de radio, David Byrne comentó lo siguiente:

¡Hago una nueva playlist cada mes! Trato de no repetir canciones, pero a veces uno no puede evitar volver a algo que ama. Las listas de reproducción para este programa de radio son muy a menudo temáticas: partituras de películas, lanzamientos actuales, sorpresas del sur de la India, pop turco. Puede que no te gusten todos, pero luego regresa el próximo mes y allí estará… la música que has estado esperando toda tu vida.

Una versión cinematográfica de ‘American Utopia on Broadway’ de David Byrne y dirigida por Spike Lee, será estrenada a finales de año en HBO.

La producción de Broadway vio a un Byrne interpretar una selección de éxitos tanto de su Talking Heads, como de su carrera en solitario.

Al parecer, este ha sido un año bastante ocupado para el escocés a pesar de la pandemia.

Que gran noticia saber que proyectos así nos harán más amena la cuarentena.

Foto de Portada Tomada del Facebook del Artista