Después de una muy larga espera, finalmente se ha compartido el tráiler oficial de Stardust, la nueva biopic de David Bowie dirigida por Gabriel Range.

El filme, que será protagonizado por Johnny Flynn, narra la historia de Bowie durante su primera llegada al continente americano en 1971, hasta la creación de su famoso alter-ego Ziggy Stardust. Tal y como se puede ver en el nuevo tráiler.

Originalmente se tenía planeado que Stardust se estrenará durante el Tribeca Film Festival de este año. Sin embargo, debido a la pandemia se tuvo que cancelar y se terminó estrenando a inicios de este mes en la edición virtual del San Diego International Film Festival.

Y ahora, junto con el lanzamiento del tráiler oficial, se anunció que la primera proyección de la película se realizará hoy por la noche en una gala con distanciamiento social en Londres. E incluso el director Gabriel Range estará presente en dicho evento.

Mientras que para el público en general, se prevé que sea el próximo 25 de noviembre cuando Stardust llegue a las salas de cine en Estados Unidos y a las plataformas de steaming.

Stardust es la película biográfica no autorizada por la familia de David Bowie. Por lo mismo, el filme no contará con música original del Duque Blanco y de hecho, recientemente Johnny Flynn dijo que por esta razón podría no ser tan del agrado de todos los fans.

Te dejamos a continuación el tráiler oficial de Stardust: