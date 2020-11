David Bowie compartirá el segundo álbum de su serie Brilliant Live Adventures. Dicho material se grabó en Birmingham en diciembre de 1995 y fue grabado en el Centro Nacional de Exposiciones de Birmingham como parte del festival Big Twix Mix Show.

Además del set en vivo, el nuevo disco incluye una segunda versión de “Hallo Spaceboy” que saldría como single en ese momento. No Trendy Réchauffé sale el 20 de noviembre.

No Trendy Réchauffé (Live Birmingham 95) marca el segundo lanzamiento de la serie Brilliant Live Adventures de David Bowie, que constará de seis álbumes en vivo de la década de 1990. El lanzamiento anterior, Ouvrez Le Chien (Live Dallas 95), llegó en julio. La tercera entrega saldrá antes de fin de año, y las tres restantes se lanzarán en 2021.

La lista de canciones presenta raras presentaciones en vivo de “Jump They Say” y “Strangers When We Meet”, esta última con letras que inspiraron el título del álbum. Este fue el último espectáculo de la gira Outside en 1995 y fue la primera noche de un festival de cinco noches promocionado como “The Big Twix Mix Show”.

La BBC transmitió extractos del programa, y David Richards mezcló “Moonage Daydream” y “Under Pressure” para su lanzamiento en el sencillo en CD “Hallo Spaceboy”. Ambas versiones de este álbum no se han publicado anteriormente.

