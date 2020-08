Grabado en un concierto de 1999, David Bowie presenta Something In The Air, un nuevo álbum en vivo de la difunta estrella.

Something In The Air (Live Paris 99′) es un LP de 15 pistas que captura la actuación de David Bowie en Francia en 1999 como parte de su “Hours Tour”.

Este nuevo material acompaña al próximo álbum vinilo de edición limitada del Young Americans de 1975, mismo que también recibirá una reedición.

Presentado originalmente el 14 de octubre de 1999 en el recinto Elysée Montmatre de París, el álbum fue grabado después de que Bowie recibiera a la más alta orden artística de Francia: la Commandeurs de la Ordre des Arts et des Lettres.

Este material sigue al lanzamiento del álbum en vivo de Bowie LiveAndWell.com, que salió en mayo.

Otro de los discos en vivo fue Ouvrez Le Chien (Live Dallas 95′) que fue lanzado en julio.

Y como continuación de las reediciones de Bowie a lo largo de este año, ChangesNowBowie, una sesión de nueve pistas principalmente acústica que se grabó en 1996 en Nueva York durante los ensayos para el concierto del cumpleaños 50 del británico en el Madison Square Garden, salió para conmemorar la Record Store de este 2020.

Foto de Portada Tomada del Facebook del artista