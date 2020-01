En las últimas semanas se han liberado canciones que fueron recuperadas de los archivos privados de David Bowie. Estas, que en total serán seis, formarán el EP Is It Any Wonder?. Y hoy ya podemos escuchar una nueva parte de está increíble compilación, la cual lleva por título Baby Universal ’97.

Este tema originalmente fue estrenado en 1991 en Tin Machine II, el segundo y último álbum de la banda Tin Machine, a la cual Bowie perteneció junto con el actual guitarrista de The Cure, Reeves Gabrels. Ambos escribieron varias canciones, entre ellas Baby Universal ’97.

El apodado Duque Blanco estuvo interpretando esta canción durante su Outside Summer Festivals Tour, realizado en el año de 1996. Posteriormente Bowie grabó una nueva versión en sus sesiones para Eathling.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la idea original era poner esta canción entre I’m Afraid Of Americans y Law (Earthlings on Fire) en el álbum Earthling de David Bowie. Sin embargo, decidieron quitarla antes del lanzamiento del disco. Además de que en el mismo comunicado, comparten una declaración que hizo Bowie antes de que la canción fuera retirada. Explicando que Baby Universal ’97 es una muy buena canción. Y añade que esta nueva versión era mejor, por eso había decidido ponerla en el álbum.

Baby Universal ’97 es la cuarta canción que hemos podido escuchar de Is It Any Wonder?. Anteriormente ya habían sido lanzadas The Man Who Sold The World (ChangesNowBowie Version), I Can’t Read ’97 y Stay ’97. Se espera que el 7 y 14 de febrero lleguen las últimas piezas del EP.

Te dejamos a continuación la versión de Tin Machine.