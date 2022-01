Titan Comics anunció la publicación de una novela gráfica de The man who fell to Earth, película de 1976 protagonizada por David Bowie.

Dirigido por Nicolas Roeg, el filme fue uno de los más importantes que nuestro querido Starman hizo a lo largo de su carrera, en el que se encargó de interpretar a Thomas Jerome Newton, un extraterrestre que llega a la Tierra para conseguir agua y mandarla a su planeta que está en plena sequía.

A más de cuatro décadas de su estreno, se ha decidido darle una nueva vida a esta cinta con una novela gráfica escrita por Dan Watters (Cowboy Bebop, Lucifer) e ilustrada por Dev Pramanik (Dune: House Atreides). El proyecto probablemente llegaría durante el otoño de 2022.

Respecto al proyecto, en un comunicado Dan Watters comentó: “The man who fell to Earth es una obra maestra de una película con mucho que decir; sobre los hombres, sobre la Tierra y muchas cosas intermedias”.

“Hay ideas en la película, sobre la crisis climática y la codicia corporativa, que son más relevantes ahora que cuando Nicolas Roeg se dispuso a hacerla. Y ahora aquí estamos. Creo que ya es hora de volver a mirar al mundo a través de los ojos de Thomas Newton. Quizá él vea algo que nos estamos perdiendo”, agregó.

Foto de portada tomada del Facebook de David Bowie.