Johnny Flynn dice que algunos fanáticos de David Bowie piensan que la idea de su nueva película biográfica es “ofensiva“. “Creo que es un poco triste que la gente condene algo sin verlo”.

Johnny Flynn interpretará al Thin White Duke en Stardust, y recién admitió que la película “potencialmente va a recibir muchas críticas”. Cuando se le preguntó si había habido comentarios negativos hasta ahora por parte de Exclaim, Johnny Flynn dijo: “Es más o menos lo que esperaba. Quiero decir, están los fanáticos de Bowie, que no quieren que jodas con su idea de David.

Pero también hay, en general, bastante inútil, en esta época, como saben, existe una especie de cultura de cancelación en Internet, y la seguridad de los dispositivos diminutos de nueve pulgadas, sean lo que sean, saca lo peor de las personas.

Siento que hay una energía que la gente no puede evitar dejarse llevar y en términos de condenar cosas o sentirse ofendida por las cosas. Provoca un diálogo interesante sobre ideas, pero también creo que es un poco triste que la gente condene algo sin verlo ”, dijo.

El actor agregó: “La mayor parte de la mierda que hemos estado recibiendo proviene de personas que ven los avances, solo la idea de la película que les resulta ofensiva. Cuando la gente ve la película, parece que realmente les gusta. Y obtenemos excelentes críticas.

“Pero creo que, en todo caso, provocará un debate interesante. Y no me importa que haya una reacción violenta a la película, porque sé cuál era nuestra intención, que ciertamente no era ser irrespetuosa “. Pasando al tema sobre cómo la película no está autorizada por la familia de Bowie y no habrá nada de su música, dijo que él y los cineastas siempre estaban seguros de que Stardust “no iba a ser un musical de máquina de discos”, y agregó: “Puedes escuchar los discos si quieres escuchar a David Bowie “.

Foto tomada del trailer en Youtube