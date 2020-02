El material inédito de David Bowie no para de aparecer y es que se viene la publicación de una nueva compilación de rarezas para el Record Store Day de este año.

El anuncio se dio a través de la página de Facebook del músico donde se compartió que Parlophone Records prepara la edición de un nuevo álbum con grabaciones de conciertos en Detroit y Nashville de 1974. El material se llamará I’m Only Dancing (The Soul Tour 74) y se editará en 2 vinilos y 2 CDs. El arte estará basado en el diseño original de los programas The Soul Tour.

Como habíamos compartido anteriormente, para el Record Store Day también se publicarán el álbum ChangesNowBowie con nueve canciones acústicas, grabadas durante los ensayos del concierto por el 50 aniversario de David Bowie en el Madison Square Garden (Nueva York) en 1996, y un EP titulado Is It Any Wonder? con nuevas versiones de canciones como Baby Universal ’97, I Can’t Read ’97 y Stay ’97.

I’m Only Dancing (The Soul Tour 74) retoma los conciertos de 1974 en el Michigan Palace de Detroit y en el Auditorio Municipal de Nashville.

Este será el tracklist de cada uno de los materiales:

CD 1

LP Side 1

Introduction – Memory Of A Free Festival Rebel Rebel John, I’m Only Dancing (Again) Sorrow Changes 1984

LP Side 2

Moonage Daydream Rock ’n’ Roll With Me Love Me Do / The Jean Genie Young Americans

CD 2

LP Side 3

Can You Hear Me It’s Gonna Be Me Somebody Up There Likes Me Suffragette City

LP Side 4

Rock ’n’ Roll Suicide Panic In Detroit Knock On Wood Foot Stomping / I Wish I Could Shimmy Like My Sister Kate / Foot Stomping Diamond Dogs / It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I like It) / Diamond Dogs

Los músicos que trabajaron con David Bowie para estas grabaciones fueron Earl Slick, Carlos Alomar, Mike Garson, David Sanborn, Pablo Rosario, Emir Ksasan y Dennis Davis, también conocidos como The Mike Garson Band, y Warren Peace, Anthony Hinton, Luther Vandross, Ava Cherry, Robin Clark y Diane Sumler en los coros.

El Record Store Day se realizará el próximo 18 de abril.