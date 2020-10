Para celebrar el que hubiera sido el 74 aniversario de David Bowie, algunos grandes artistas, entre ellos Trent Reznor y Billy Corgan, se reunirán para realizar un concierto tributo totalmente en línea.

El evento que ha sido titulado A Bowie Celebration: Just For One Day! fue organizado por el pianista que colaboró durante mucho tiempo con Bowie, Mike Garson. Y además de él, en el show también se podrá ver a varios de los grandes colaboradores del Duque Blanco interpretar sus canciones.

Y hablando sobre el concierto tributo, Garson comentó: “Lo que estamos planeando es un show increíble con músicos talentosos de cada periodo de la carrera de David, así como artistas fenomenales de diferentes géneros. Escucharemos diferentes interpretaciones de las canciones de David; algunas con arreglos totalmente nuevos que nunca antes se habían escuchado.”

Otros de los artistas que formarán parte del A Bowie Celebration: Just For One Day! son: Gary Oldman, Macy Gray, Perry Farrell, el productor y amigo de Bowie Tony Visconti y su última banda de tour en la que se incluye a Gail Ann Dorsey, Garson y más.

El concierto se realizará el próximo 8 de enero de 2021, justo el día en que Bowie cumpliría años, a las 7:00 p.m. (hora Ciudad de México) y se podrá ver todavía 24 hrs después de su transmisión original. Los boletos ya se encuentran a la venta con un precio de 20 dólares.

Igual toda la información sobre el show y la compra de boletos lo puedes checar dando click aquí.

Foto de portada vía Facebook David Bowie.