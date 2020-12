El que hubiera sido el cumpleaños número 74 de David Bowie está por llegar y para celebrarlo se lanzará un vinyl con covers inéditos que el Duque Blanco hizo de Bob Dylan y John Lennon.

Este vinyl de 7” verá luz el próximo 8 de enero de 2021, justo el día en que Bowie hubiera cumplido años. Y en él se incluirá un cover que el fallecido músico hizo de “Mother” de John Lennon y “Tryin’ To Get To Heaven” de Bob Dylan.

La versión de David Bowie de “Mother” fue grabada por su amigo Tony Visconti en 1998 para un álbum tributo que nunca logró materializarse. Mientras que la que hizo de “Tryin’ To Get To Heaven” de Bob Dylan, salió en ese mismo año como parte de las sesiones de LiveAndWell.com.

Para ambos covers, Bowie contó con la participación de su guitarrista y colaborador, Reeves Gabrels, quien ahora toca con The Cure.

Estos covers serán lanzados en un vinyl de color crema (exclusivo de la tienda oficial de David Bowie y Dig!) que estará limitado a sólo 1000 copias. Y una edición en color negro se pondrá a la venta con un total de 7147 copias enumeradas. De igual forma, el mismo día los fans podrán escucharlo a través de todas las plataformas digitales.

El lanzamiento de este especial vinyl es sólo uno de varias cosas que se han planeado para celebrar el que hubiera sido el cumpleaños 74 de Bowie. Así que no dejes de estar al pendiente que grandes sorpresas están por venir.

Foto de portada tomada del Facebook del cantante.