David Bowie es un personaje que nos ha dejado un legado musical no solo en sus obras si no en las distintas conexiones que se generaron alrededor de el. En ocasiones las amistades entre artistas resultan ser el fruto de grandes anécdotas. Una de esas relaciones se alimentó por el espíritu creativo de esta estrella y culminó con la amistad duradera de dos músicos: Robert Smith, líder de The Cure, y Reeves Gabrels quien se convertiría en el futuro guitarrista de la banda.

La chispa que encendió esta amistad fue la celebración por el cumpleaños número 50 de Bowie, el cual se convirtió en un hito en la historia de la música, no solo por el festejo, si no por las historias que se generaron a partir de dicho suceso.

Corría el año 1997, y Bowie decidió celebrar su 50 cumpleaños de una manera que solo alguien con un espíritu desenfrenado como él podría imaginar. Organizó un espectáculo en el Madison Square Garden de Nueva York, al que convocó a un grupo ecléctico de invitados especiales que abarcaban desde Billy Corgan de Smashing Pumpkins hasta Kim Gordon de Sonic Youth. Esta velada prometía ser una ocasión única y memorable, y así lo fue.

En ese momento, David Bowie contaba con Reeves Gabrels como su director musical. Gabrels, quien había sido su compañero de banda en Tin Machine, tenía la responsabilidad de asegurarse de que cada invitado especial que se uniera a Bowie en el escenario estuviera preparado para el gran evento. Sin embargo, entre todos esos talentos, hubo uno que se destacó, y ese fue Robert Smith.

Robert, conocido por su melancólica voz y su estilo gótico, fue el último de los invitados con los que Gabrels se reunió antes del gran concierto. Fue entonces cuando nació una amistad que perdura hasta el día de hoy. Smith había hecho su tarea a la perfección, lo que no pasó desapercibido. “Robert fue el último con el que me reuní”, explicó Gabrels. “Vino a Nueva York el miércoles por la noche, nos reunimos, hablamos, repasamos las canciones y era bastante obvio que había hecho su tarea”.

Una vez terminado los ensayos, en lugar de simplemente dar por concluido el trabajo y retirarse para descansar, Smith y Gabrels decidieron salir a disfrutar de la ciudad de Nueva York juntos. Lo que comenzó como una copa se convirtió en una aventura que duró tres días, una especie de explosión en sus vidas que recuerdan con cariño pero con detalles difusos.

El guitarrista recuerda que decidieron disfrutar de la noche, con el pretexto de quitarse el estrés antes del gran evento. Lo siguiente que recuerda es que era viernes, temprano en la tarde, y ambos estaban sentados en el vestíbulo de su hotel. Se miraron y llegaron a la conclusión de que era hora de descansar antes de los ensayos. Cada uno regresó a su habitación, y al día siguiente, abordaron un autobús que los llevó para los ensayos.

A pesar de la falta de recuerdos detallados de esa épica aventura, la amistad entre Smith y Gabrels floreció. Quince años después de esta escapada memorable, Smith invitó a Gabrels a unirse a The Cure como guitarrista, una posición que el músico estadounidense aún ocupa en la actualidad.

La historia que se tejió con el concierto de Bowie como telón de fondo, nos evoca el recuerdo de que la música no solo se encuentra en las notas y las letras, sino también en las conexiones humanas que surgen en su nombre. La amistad entre Robert Smith y Reeves Gabrels es un testimonio de cómo las coincidencias en el mundo de la música puede unir a personas de diferentes orígenes en una colaboración creativa y porque no, también a conseguirte trabajo.