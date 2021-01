La nueva biopic de David Bowie, Stardust, continúa obteniendo malas críticas, ahora también de parte de la ex esposa del fallecido cantante, Angie Bowie.

En una reciente entrevista con The Mirror, Angie, quien estuvo casada con David Bowie de 1970 a 198o, mostró su descontento con el filme describiéndolo como una “total pérdida de tiempo” y algo que el músico jamás habría visto.

“Debería de llamase la historia de Rob Oberman Whingeing y Whining”, dijo Angie Bowie. “Fue aburrida. No le encontré lo entretenido en absoluto. Es más triste que el documental de una estrella. Fue demasiada neutral y sosa y sin la música, no hay nada.”

Y hablando sobre el hecho de que Stardust no contó con nada de música de David Bowie, agregó: “Las únicas personas que la verían son las que están obsesionadas con las celebridades. Bowie era un músico ¿y dónde estaba la música?”

Angie Bowie también reveló que notó varias inexactitudes en la película, incluida una discusión entre ella y Bowie cuando regresó a Londres después de intentar triunfar en Estados Unidos. “Para nada fue así”, dijo.

“Nuestro matrimonio no estaba en un punto de ruptura en ese entonces. Eso vino mucho después. No estaba preocupada por nada, estaba en un muy buen estado de ánimo. La estaba pasando de maravilla en Londres. No estaba llamado por teléfono 24 horas al día”, explicó.

Y agregó: “El personaje que me interpreta dice que quería que David y yo fuéramos rey y reina, pero eso no es cierto. Yo quería que la carrera de David fuera increíble y luego quería perseguir mis sueños de dirección y actuación. No quería ser reina.”

Stardust es la biopic no autorizada por la familia de David Bowie. Fue dirigida por Gabriel Range y protagonizada por Johnny Flynn.

Foto de portada: Vertigo Releasing.