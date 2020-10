En lo que resta del año y inicios de 2021 se estarán estrenando físicamente seis nuevos álbumes en vivo de David Bowie. Los cuales formarán parte de la colección Brilliant Live Adventures.

Estos discos serán grabaciones inéditas del también conocido como Duque Blanco entre los años de 1995 y 1999. Y la idea es que todos salgan también en un CD y vinyl edición limitada.

Aún no se han revelado con exactitud los detalles de estos lanzamientos. Sin embargo sí se dijo que Ouvrez Le Chien (Live Dallas ‘95), estrenado ya digitalmente el pasado mes de julio, formará parte de esta colección, teniendo como fecha de salida física el próximo 30 de octubre a través de Parlophone.

Mientras que los restantes, se espera que dos de ellos sean liberados antes de Navidad y los otros tres restantes a inicios de 2021. Así que aún hay tiempo de empezar a ahorrar.

BRILLIANT LIVE ADVENTURES – a series of 6 live albums from the 90s on vinyl and CD as limited one run only pressings, with special limited edition boxes for both formats to house the full collection. Pre-order here: https://t.co/NRdjDlQCxj – Press release: https://t.co/pSxFw0kPGR pic.twitter.com/EwEZzkPRnn — David Bowie Official (@DavidBowieReal) October 2, 2020

Ouvrez Le Chien (Live Dallas ‘95) fue grabado durante un show que David Bowie dio en el Starplex Amphitheater de Dallas, Texas en octubre 13 de 1995. El album ya se encuentra para pre-orden en formato de CD y un LP doble dando click aquí.

Igual te mantendremos informado sobre los próximos lanzamientos que definitivamente no pueden faltar en la colección de ningún gran fan de David Bowie.

Tracklist Ouvrez Le Chien (Live Dallas ‘95):

01 Look Back In Anger

02 The Hearts Filthy Lesson

03 The Voyeur Of Utter Destruction (As Beauty)

04 I Have Not Been To Oxford Town

05 Outside

06 Andy Warhol

07 Breaking Glass

08 The Man Who Sold The World

09 We Prick You

10 I’m Deranged

11 Joe The Lion

12 Nite Flights

13 Under Pressure

14 Teenage Wildlife

Foto de portada tomada del Facebook del artista.