Dave Rowntree ha insinuado que Blur buscará la forma de reunirse en el escenario una vez más cuando termine la pandemia de coronavirus.

El baterista dio una mirada hacia el futuro en su cuenta de Twitter mientras comentaba un clip que compartió de Blur en Glastonbury 2009. Al compartir el video en vivo en Twitter, Dave Rowntree mostró su gratitud por los “encantadores comentarios” dejados por los fans de Blur y Glastonbury y dijo que a él y a sus compañeros de banda “también les encantó el concierto”.

El baterista agregó: “No puedo esperar hasta que este maldito virus esté muerto y podamos volver allí”. Blur tocó por última vez en marzo de 2019 durante el concierto Africa Express: The Circus del líder Damon Albarn en Leytonstone, Londres, donde tocaron “Clover Over Dover”, “Tender” y “Song 2”.

Ese concierto sorpresa llego cuatro años después de su última gira y concierto, que incluyó un gran espectáculo al aire libre en el Hyde Park de Londres. En septiembre del año pasado, Damon Albarn dijo que estaría interesado en volver a tocar en vivo con Blur en el futuro.

Cuando se le preguntó si Blur ya había presentado su último show en su historia, el respondió: “Realmente espero que no. Me encanta hacer esos conciertos, son geniales, pero no es algo que deba hacer. “Solo lo hago porque es un placer hacerlo. Es un placer absoluto. No puedo esperar a cantar “Parklife” de nuevo “.

Foto tomada del Instagram de Blur