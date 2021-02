Además de trabajar en un nuevo disco, durante esta pandemia Dave Grohl también ha tenido que lidiar con las clases en línea de sus tres pequeños hijos y recientemente el músico compartió su experiencia.

El frontman de los Foo Fighters estuvo en una entrevista virtual con BBC Breakfast como parte de la promoción de su nuevo álbum, Medicine At Midnight, y fue durante esta charla en la que surgió el tema de las clases en línea y cómo se las arregla para enseñar a sus hijos en casa.

“Mis hijos saben quién soy ¿ok?”, respondió Dave Grohl. “Ya antes le he leído a mis hijos mis boletas de calificaciones, por lo que no necesariamente van a venir por mí por nada académico, simplemente no.”

Y agregó: “Podría ser un animador, podría prepararte un gran desayuno y podría hacer sonreír antes de iniciar tu día, pero no necesariamente me necesitas en tus lecciones de historia, no necesariamente quieres que te ayude con la trigonometría.”

Tras esto, Dave Grohl procedió a compartirles algo de “inspiración musical” a todos los pequeños con tres recomendaciones de discos de deberían de escuchar, iniciando con el clásico de The Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

El siguiente en la lista fue Back In Black de AC/DC, el cual sugirió que es básico para cualquier aspirante a joven baterista: “Eso es rock and roll drumming 101”. Mientras que su última elección fue el soundtrack de la película Saturday Night Fever.

La entrevista completa la puedes ver aquí y recuerda que el nuevo álbum de Foo Fighters ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Foto de portada tomada del Facebook de Foo Fighters.