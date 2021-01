Dave Grohl ha revelado en una reciente entrevista que todavía tiene sueños de volver a ver a toda la banda reunida en su antiguo y mítico grupo Nirvana.

El líder de Foo Fighters, que durante muchos años fue el baterista de Nirvana hasta la trágica muerte del líder Kurt Cobain en 1994, hizo saber que actualmente solo toca las canciones del grupo con sus ex compañeros de banda Krist Novoselic y Pat Smear.

En una nueva entrevista, Dave Grohl reveló que todavía sueña con la banda y explicó por qué nunca tocaría las canciones por su cuenta. “No me sentiría cómodo cantando una canción que cantó Kurt”, le dijo a Classic Rock. “Me siento perfectamente en casa tocando esas canciones en la batería. Y me encanta tocarlos con Krist y Pat y otro vocalista “.

“Todavía tengo sueños de que estamos en Nirvana, de que todavía somos una banda”, continuó. “Todavía sueño que hay una arena vacía esperándonos para poder tocar. “Pero no me siento en casa y repaso “Smells Like Teen Spirit” solo. Es solo un recordatorio de que la persona responsable de esas hermosas canciones ya no está con nosotros. Es agridulce “.

El año pasado, el artista habló sobre como Foo Fighters finalmente tomó la decisión de lanzar su próximo nuevo álbum Medicine At Midnight luego de los retrasos causados por la pandemia de coronavirus. El disco, que será el décimo álbum de estudio de Foo Fighters, se lanzará el 5 de febrero de 2021, aunque la banda originalmente tenía la intención de lanzarlo en 2020 para conmemorar su 25 aniversario.

Foto tomada del Instagram de Foo Fighters