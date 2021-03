Dave Grohl estuvo hablando sobre cómo su hija le ayudó a ampliar su gusto musical con nuevos y antiguos grupos, entre ellos los icónicos Misfits.

En una reciente entrevista, el frontman de Foo Fighters reveló que a menudo su hija adolescente comparte su música favorita con él y que de hecho ella fue una pieza fundamental para que se convirtiera en fan de Misfits, banda que anteriormente él creía que no le gustaba.

“Cuando era joven, nunca me gustaron mucho los Misfits. Me encantaban todas estas otras bandas de hardcore punk rock, pero nunca me gustaron los Misfits y no sé por qué”, dijo Dave Grohl en una charla con Tiny TV de Anders Bøtters.

“Entonces mi hija comienza a escuchar a los Misfits y ahora me está enloqueciendo con los Misfits”, continuó. “Tiene 14 años. Ella dice ‘no, no, no papá, tienes que escuchar esto’. Así que ahora amo a los Misfits. Mi hija me hizo amar a los Misfits.”

De igual forma, en otra parte de la entrevista, Dave Grohl habló del punk rock de manera más general y explicó que siempre ha sido fan del género. “Tienes que ser un cierto tipo de persona para enamorarte y conectarte con la música punk rock”, comentó.

Y agregó: “Creo que de alguna manera tiene más que ver con tu corazón y cabeza que con tu oído. Así que mi hija nació con el mismo corazón y la misma cabeza que yo.”

Te dejamos a continuación la entrevista completa:

Foto de portada tomada del Instagram de Foo Fighters.